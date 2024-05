Schlafmangel! Das hilft Kult-Journalist Günter Wallraff beim Einschlafen

Köln - Seit vielen Jahren leidet Günter Wallraff (81) an Schlafmangel, da er nachts oft über sein Leben grübeln muss. Abhilfe schaffen kann da nur jemand ganz besonderes, wie der Enthüllungsjournalist nun erzählt.

Günter Wallraff erlangte mit investigativen Recherchen über gesellschaftliche Missstände große Bekanntheit in Deutschland. © Arne Dedert/dpa

Die Rede ist von niemand Geringerem als seiner Katze. "Yaiza habe ich vor vielen Jahren als Katzenbaby in einem Müllcontainer auf Lanzarote gefunden", sagte der Autor und Enthüllungsjournalist aus Burscheid bei Köln im Interview des "Süddeutsche Zeitung Magazins" von Freitag.

"Ich wache oft nachts auf, kann dann nicht mehr einschlafen und grüble über mein Leben", erzählt der 81-Jährige. Dann sei Yaiza die Rettung.

"Meistens kommt sie dann in mein Schlafzimmer, springt aufs Bett und legt sich schnurrend an meinen Hals oder auf mein Herz. Wenige Minuten später bin ich in einer anderen Dimension und schlafe ein", ergänzt Wallraf.

Dank ihrer Hilfe komm der Journalist so auf sechs, sieben Stunden Schlaf pro Nacht - undenkbar ohne die Hilfe der Vierbeinerin.