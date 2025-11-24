Schlaganfall auf der Bühne: Rapper und Hollywood-Star am Herzen operiert

Los Angeles (USA) - Knapp ein Jahr nachdem Donald Glover (42) aka "Childish Gambino" auf der Bühne einen Schlaganfall erlitten hatte, spricht er offen über die Zeit nach der Schock-Diagnose und der darauffolgenden Operationen an seinem Herzen.

Gerade die Absage der Konzerte in Irland taten Donald Glover (42) aka "Childish Gambino" nach eigenen Aussagen besonders weh, weil er seinen Fans dort schon lange Zeit einen Auftritt versprochen hatte. (Archivbild) © Charles Sykes/dpa

Laut einem BBC-Bericht nahm der 42-Jährige den Schlaganfall zunächst gar nicht als einen solchen war. "Ich hatte sehr starke Kopfschmerzen, aber ich zog die Show trotzdem durch. Ich konnte nicht wirklich sehen. Als ich dann in Houston war, ging ich zum Arzt und er meinte nur zu mir: 'Sie hatten einen Schlaganfall'", verriet er seinen Fans während eines Auftritts in Los Angeles am vergangenen Samstag.

Unter seinem Pseudonym "Childish Gambino" wollte der Rapper eigentlich im August 2024 auf Tour gehen. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme musste der 42-Jährige die geplanten Konzerte schließlich absagen.

Kurz darauf folgte die nächste Hiobsbotschaft für den Musiker, der sich auch als Schauspieler in Hollywood bereits einen Namen gemacht hat. Während weiteren Untersuchungen fanden die Ärzte zwei Löcher im Herzen des "This is America"-Interpreten.

In den nächsten Wochen musste sich Glover zwei Operationen am Herzen unterziehen, die er glücklicherweise ohne bleibende Schäden überstand.