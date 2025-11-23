Enkelin (35) von Ex-Präsident John F. Kennedy leidet an Krebs im Endstadium

USA - "Es ist ein Kampf mit meinem eigenen Blut": Tatiana Schlossberg (35), die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (†46), hat bekannt gegeben, dass bei ihr eine aggressive Form von Krebs diagnostiziert wurde.

Tatiana Schlossberg (35) leidet an myeloischer Leukämie, einer bösartigen Form von Blutkrebs. © X/DougWahl1

Die 35-Jährige teilte die traurige Nachricht in einem Essay mit, das am Samstag - dem 62. Jahrestag der Ermordung ihres Großvaters - in der Zeitschrift The New Yorker veröffentlicht wurde.

Laut Schlossbergs Essay wurde bei ihr kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024 akute myeloische Leukämie diagnostiziert.

Da sie stets einen gesunden Lebensstil mit Laufen, Skifahren und Schwimmen gepflegt habe, sei sie von der unerwarteten Diagnose völlig erschüttert gewesen.

Trotz Behandlung, einschließlich Chemotherapie und Knochenmarktransplantation, hätten ihr die Ärzte gesagt, dass die Prognose nicht gut aussehe. "Ich habe vielleicht noch ein Jahr lang zu leben", so Schlossberg.

Die zweifache Mutter und Journalistin ist die Tochter des Designers Edwin Schlossberg und der Diplomatin Caroline Kennedy. Sie ist die Enkelin von John F. Kennedy, dem 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, der am 22. November 1963 bei einem Attentat in Dallas ermordet wurde.