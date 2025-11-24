Doreen Steinert feiert nach Sido-Statement "The Comeback"

Berlin - Doreen Steinert (39) ist zurück! Nach einem TikTok -Video, in dem sie offen über die Zeit nach der Trennung von Rapper Sido sprach, feiert die Ex-"Nu Pagadi"-Sängerin jetzt ein neues Projekt.

Vor wenigen Tagen sprach Doreen noch über ihre Trennung von Sido, aktuell freut sie sich auf die letzten Drehtage für ihre neue Rolle. © Bildmontage: Screenshot/tiktok/doreensteinert, Screenshot/instagram/reenofficialmusic

Nur wenige Tage nach dem Statement veröffentlichte sie nun ein weiteres Video, diesmal vom Set der ZDFneo-Serie "The Comeback". Mit den Worten "POV: du drehst deine Traumrolle" lässt die 39-jährige ihre Fans an den letzten Drehtagen teilhaben und sorgt für reichlich Vorfreude auf die Teen-Dramedy.

Im Clip zeigt sich Doreen in der Maske und am Set voller guter Laune – Details zu ihrer Rolle hält sie noch geheim. Klar ist, dass sie damit einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere verbuchen kann.

Die Serie erzählt die Geschichte des ehemaligen Teenieschwarms Flo, der nach 20 Jahren versucht, seine alte Boyband wieder auf die Bühne zu bringen – mit alten Skandalen, neuen Managerinnen und Midlife-Crisis-Momenten.

"The Comeback" feiert die Popkultur der frühen 2000er, mit Choreografien von Detlef Soost (55) und Musik von Bülent Aris (67).