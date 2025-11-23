Franca Lehfeldt über Ehe-Geheimnis: So klappt Karriere auf Augenhöhe
Berlin - Für Franca Lehfeldt (36) ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe selbstverständlich. Ob Kindererziehung oder Karriere: Vertrauen und gegenseitige Unterstützung steht für sie an erster Stelle.
"Ich habe neulich gelesen, der Partner sei die wichtigste Entscheidung, die man für seine Karriere trifft", erzählte die Journalistin im Gespräch mit BUNTE.
Sie habe lange darüber nachgedacht und sei zu dem Fazit gekommen, dass es am Ende des Tages wirklich so ist.
"Respekt vor der Arbeit des anderen ist unabdingbar. Die Erwartungshaltungen müssen zueinander passen", so die Frau von Ex-FDP-Chef Christian Lindner (46).
Ihr sei es wichtig, dass man sich in der Partnerschaft aufeinander verlassen kann und dass beide das Selbstverständnis haben, dass neben der Familie auch die Karriere eine Rolle spielt.
"Sich gegenseitig zu unterstützen, ohne, dass man es groß zum Thema macht", erklärt die 36-Jährige.
Franca Lehfeldt: Karriere mit Leidenschaft
Franca arbeite nicht für Materielles, sondern sei zu 110 Prozent intrinsisch motiviert. "Ich habe mich immer wieder verändert, bis ich meine berufliche Aufstellung gefunden hatte, die nicht nur Work ist, sondern Life", so die Unternehmerin.
Ihren Ehrgeiz habe sie von klein auf mitbekommen. Vor allem von ihrem Vater, der selbst Unternehmer war und ihr ein starkes Vorbild lieferte.
Im April wurden Franca und Christian Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Schon vor der Geburt machte die Unternehmerin deutlich, dass sie keinen Mutterschutz in Anspruch nehmen wolle.
Sie stellt klar, dass selbstständige Frauen in Deutschland keinen Anspruch auf Mutterschutz hätten und meistens auch kein Mutterschaftsgeld bekommen würden.
"Es wird viel über Gleichberechtigung diskutiert, oftmals oberflächlich und symbolhaft. Hier besteht jedoch echter Handlungsbedarf", führte die Moderatorin aus.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa