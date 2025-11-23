Franca Lehfeldt über Ehe-Geheimnis: So klappt Karriere auf Augenhöhe

Berlin - Für Franca Lehfeldt (36) ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe selbstverständlich. Ob Kindererziehung oder Karriere: Vertrauen und gegenseitige Unterstützung steht für sie an erster Stelle.

Franca Lehfeldt (36) und Christian Lindner (46) sind seit 2022 verheiratet. © Roberto Pfeil/dpa

"Ich habe neulich gelesen, der Partner sei die wichtigste Entscheidung, die man für seine Karriere trifft", erzählte die Journalistin im Gespräch mit BUNTE.

Sie habe lange darüber nachgedacht und sei zu dem Fazit gekommen, dass es am Ende des Tages wirklich so ist.

"Respekt vor der Arbeit des anderen ist unabdingbar. Die Erwartungshaltungen müssen zueinander passen", so die Frau von Ex-FDP-Chef Christian Lindner (46).

Ihr sei es wichtig, dass man sich in der Partnerschaft aufeinander verlassen kann und dass beide das Selbstverständnis haben, dass neben der Familie auch die Karriere eine Rolle spielt.

"Sich gegenseitig zu unterstützen, ohne, dass man es groß zum Thema macht", erklärt die 36-Jährige.

