Schlechte Neuigkeit für Comedy-Fans: Kaya Yanar macht Schluss!

Zürich/Frankfurt am Main - Comedian Kaya Yanar (52) wird überraschend seine Bühnenkarriere beenden - zumindest in Deutschland.

Auf Instagram erklärte Kaya Yanar (52) das Ende seiner Bühnenkarriere in Deutschland. © Bildmontage: Manuel Lopez/KEYSTONE/dpa, Screenshot Instagram,/KayaTV

Das teilte er seiner Community in einem Reel auf Instagram mit. "Alles hat einen Anfang und auch ein Ende", sagte der gebürtige Frankfurter. Seit 30 Jahren stehe er bereits auf der Bühne, jetzt sei damit Schluss.

"Ich bin 52 und gehe auf die 80 zu", erklärt Kaya. "Die Reiserei ist einfach nichts mehr für mich."

Er wolle jetzt mehr Zeit für andere Projekte und natürlich vor allem für seine Familie haben. Seit 2011 ist Kaya mit der Schweizer Dressurreiterin Josephine Rosen (39) liiert, zu der er 2012 nach Zürich zog.

Seit 2018 sind Kaya und Josephine verheiratet. 2019 und 2021 wurden schließlich die beiden Söhne des Paares geboren. Für Papa Kaya gibt es also tatsächlich im Privaten so einiges zu tun.