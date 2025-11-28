Schlechte Neuigkeit für Comedy-Fans: Kaya Yanar macht Schluss!
Zürich/Frankfurt am Main - Comedian Kaya Yanar (52) wird überraschend seine Bühnenkarriere beenden - zumindest in Deutschland.
Das teilte er seiner Community in einem Reel auf Instagram mit. "Alles hat einen Anfang und auch ein Ende", sagte der gebürtige Frankfurter. Seit 30 Jahren stehe er bereits auf der Bühne, jetzt sei damit Schluss.
"Ich bin 52 und gehe auf die 80 zu", erklärt Kaya. "Die Reiserei ist einfach nichts mehr für mich."
Er wolle jetzt mehr Zeit für andere Projekte und natürlich vor allem für seine Familie haben. Seit 2011 ist Kaya mit der Schweizer Dressurreiterin Josephine Rosen (39) liiert, zu der er 2012 nach Zürich zog.
Seit 2018 sind Kaya und Josephine verheiratet. 2019 und 2021 wurden schließlich die beiden Söhne des Paares geboren. Für Papa Kaya gibt es also tatsächlich im Privaten so einiges zu tun.
Bühnenabschied, aber kein Karriereende für Kaya Yanar
Dennoch betonte der Comedian, dass dies jetzt keineswegs das Ende seiner Karriere sei. Nur das aufwendige und zeitintensive Touren durch Deutschland wolle er künftig vermeiden. Von der Bildfläche verschwinden wird Kaya also keineswegs.
Natürlich bedankte er sich bei all seinen Fans hierzulande, die ihn so lange unterstützt haben. "Ich hoffe", schließt er sein Reel, "dass wir uns im nächsten Jahr ein letztes Mal sehen.
Denn die Tour mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Lost" wird er selbstverständlich ordnungsgemäß beenden.
Und auch bei Liveauftritten in seiner Schweizer Wahlheimat oder über die Social-Media-Kanäle und bei dem ein oder anderen TV-Auftritt wird er weiterhin zu sehen sein.
Mit Letzteren hatte er sich in den frühen 2000er Jahren einen Namen gemacht und war im deutschsprachigen Raum bekannt geworden.
"Was guckst du?!" hieß die erfolgreiche, auf Sat.1 von 2002 bis 2005 ausgestrahlte Sketch-Show, die sogar den Film "Agend Ranjid rettet die Welt" aus dem Jahr 2012 nach sich zog.
Titelfoto: Bildmontage: Manuel Lopez/KEYSTONE/dpa, Screenshot Instagram,/KayaTV