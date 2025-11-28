Weihnachtsparty überrascht mit Promis hinter Hoteltüren und spendet für herzkranke Kinder
Hamburg - Mit einer vorweihnachtlichen Charity-Party unter dem Motto "Secret & Surprise Santa Night" hat das NYX Hotel Hamburg am Donnerstagabend rund 250 Gäste zugunsten der Initiative "Kicken mit Herz" begrüßt. Unter den Besuchenden befanden sich auch zahlreiche prominente Unterstützer wie Yasmina Filali (50), Uwe Rohde (66) und Reeperbahn-Ikone Kalle Schwensen (72). Zwei der geladenen Promis wurden dabei zu besonderen Überraschungen und warteten – ganz dem Motto entsprechend – hinter zunächst geheimen Hotelzimmertüren auf ihre Entdeckung.
Das Event war wie ein traditioneller Weihnachtsabend gestaltet: Zunächst konnten die Gäste rund 300 Mystery-Geschenke erwerben, die nach dem gemeinsamen Essen zusammen ausgepackt wurden. Die Geschenke stifteten das Hotel und seine Kooperationspartner.
Dabei durften sich unter anderem Kai (55) und Janika Schwarz (36) über einen der Hauptgewinne freuen: eine Reise nach Ibiza.
Über ausliegende (weihnachtliche) Rätselkarten auf den Tischen konnten die Gäste anschließend drei Secret-Hotelzimmer errätseln, hinter deren Türen zwei Promis und eine Masseurin auf sie warteten.
Singer-Songwriter Ingo Pohlmann (53) gab – trotz Bandscheibenvorfall, weswegen er sogar seine Tour auf Oktober 2026 verschieben musste – ein exklusives Hotelzimmer-Konzert in der Heaven-Suite und Schauspielerin Sandra Quadflieg (46) präsentierte den Fündigen in Zimmer 336 ihr persönliches Jahreshoroskop 2026.
Zum Abschluss wurden signierte Boxhandschuhe von Ex-Boxweltmeister Arthur Abraham (45) für 1000 Euro sowie ein signiertes HSV-Herren-Trikot für 2100 Euro versteigert. Zusammen mit den Erlösen aus Spenden-Drinks und einer Social-Media-Aktion, bei der das NYX Hotel 2 Euro pro Instagram-Post spendete, erbrachte die "Secret Santa Night" eine Gesamtspendensumme von 7215 Euro.
Sie waren die Überraschungen bei der "Secret & Surprise Santa Night"
Über 7000 Euro für "Kicken mit Herz"
Die Spenden gehen vollständig an "Kicken mit Herz". Die Initiative von Prof. Dr. Thomas Mir, Leiter der Kinder-Herz-Medizin am UKE, ist vielen vor allem durch das jährliche Charity-Fußballspiel zwischen Promis und Ärzten der Hamburger Klinik bekannt.
"Warum machen wir uns Jahr für Jahr zum Affen?", fragte Mir am Donnerstag in die Runde. "Das machen wir natürlich nicht, um die medizinische Behandlung unserer herzkranken Kinder zu verbessern. Wir sind in Deutschland, wir sind in Hamburg – wir haben das allerhöchste Niveau. Darum geht es nicht."
Es gehe um das "gewisse Extra". "Wenn man ein oder zwei Jahre auf eine Herztransplantation wartet und diese Zeit im Krankenhaus verbringt, braucht man Unterstützung. Wir haben kürzlich beispielsweise ein Familienbaumhaus eröffnet."
Dabei handelt es sich um einen Appartementkomplex im UKE, in dem Familien die schwere Wartezeit auf eine Herztransplantation gemeinsam verbringen können. Das Projekt wird ausschließlich durch Spenden finanziert und betrieben. "Dafür brauchen wir unheimlich viel Geld", so Mir, der sich noch mal beim Hotel für sein Engagement bedankte.
"Wir von der Leonardo-Group haben uns als USP gesagt, dass wir jedes Jahr mindestens ein soziales Projekt unterstützen. Das ist uns sehr wichtig, auch, um etwas Gutes zurückzugeben", so Hoteldirektor Marcus Schelbert gegenüber TAG24. Im vergangenen Jahr hatte das Hotel bereits das Hamburger Projekt "Heiligabend nicht allein" unterstützt.
Allein an den Ticketverkäufen in diesem Jahr sei deutlich geworden, dass die Hamburger helfen wollen: "Der Andrang war riesig, wir hätten sicher noch einmal das Doppelte füllen können", so Schelbert.
Titelfoto: Montage: TAG24/Madita Eggers, Stephan Wallocha