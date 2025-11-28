Weihnachtsparty überrascht mit Promis hinter Hoteltüren und spendet für herzkranke Kinder

Bei der "Secret & Surprise Santa Night" hat das NYX Hotel Hamburg am Donnerstag rund 250 Gäste zugunsten der Initiative "Kicken mit Herz" begrüßt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Mit einer vorweihnachtlichen Charity-Party unter dem Motto "Secret & Surprise Santa Night" hat das NYX Hotel Hamburg am Donnerstagabend rund 250 Gäste zugunsten der Initiative "Kicken mit Herz" begrüßt. Unter den Besuchenden befanden sich auch zahlreiche prominente Unterstützer wie Yasmina Filali (50), Uwe Rohde (66) und Reeperbahn-Ikone Kalle Schwensen (72). Zwei der geladenen Promis wurden dabei zu besonderen Überraschungen und warteten – ganz dem Motto entsprechend – hinter zunächst geheimen Hotelzimmertüren auf ihre Entdeckung.

Zentrales Charity-Element des Abends waren 300 Mystery-Geschenke, deren Erlös vollständig an "Kicken mit Herz" ging. Einen der Hauptpreise packte Janika Schwarz (36) aus. © Montage: TAG24/Madita Eggers, Stephan Wallocha Das Event war wie ein traditioneller Weihnachtsabend gestaltet: Zunächst konnten die Gäste rund 300 Mystery-Geschenke erwerben, die nach dem gemeinsamen Essen zusammen ausgepackt wurden. Die Geschenke stifteten das Hotel und seine Kooperationspartner. Dabei durften sich unter anderem Kai (55) und Janika Schwarz (36) über einen der Hauptgewinne freuen: eine Reise nach Ibiza. Über ausliegende (weihnachtliche) Rätselkarten auf den Tischen konnten die Gäste anschließend drei Secret-Hotelzimmer errätseln, hinter deren Türen zwei Promis und eine Masseurin auf sie warteten. Promis & Stars PR-Gag oder wahre Liebe? Diese Ballermann-Stars daten sich Singer-Songwriter Ingo Pohlmann (53) gab – trotz Bandscheibenvorfall, weswegen er sogar seine Tour auf Oktober 2026 verschieben musste – ein exklusives Hotelzimmer-Konzert in der Heaven-Suite und Schauspielerin Sandra Quadflieg (46) präsentierte den Fündigen in Zimmer 336 ihr persönliches Jahreshoroskop 2026. Zum Abschluss wurden signierte Boxhandschuhe von Ex-Boxweltmeister Arthur Abraham (45) für 1000 Euro sowie ein signiertes HSV-Herren-Trikot für 2100 Euro versteigert. Zusammen mit den Erlösen aus Spenden-Drinks und einer Social-Media-Aktion, bei der das NYX Hotel 2 Euro pro Instagram-Post spendete, erbrachte die "Secret Santa Night" eine Gesamtspendensumme von 7215 Euro.

Sie waren die Überraschungen bei der "Secret & Surprise Santa Night"

Schauspielerin Sandra Quadflieg (46) las den Gästen im Zimmer 336 ihr Jahreshoroskop für 2026 vor. © Tag24/Madita Eggers

Ingo Pohlmann (53) gab ein privates Konzert in der Heaven-Suite des NYX Hotels. © Tag24/Madita Eggers

Masseurin Bella war die dritte Überraschung im Zimmer 309. © Tag24/Madita Eggers

Über 7000 Euro für "Kicken mit Herz"