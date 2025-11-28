Drei Jahre nach TV-Romanze: Ex-Bachelor Dominik Stuckmann und Anna sind verlobt!

Frankfurt am Main/Hamburg - 2022 überreichte Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (33) seiner Auserwählten Anna Rossow (37) seine letzte Rose. Drei Jahre später folgt nun der nächste Schritt: Das TV-Pärchen ist verlobt!

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) sind verlobt. © Screenshots: Dominik Stuckmann/Instagram

Die freudige Botschaft verkündeten die beiden in einem Beitrag auf Instagram. Bilder zeigen die frisch Verlobten in einem Luxusresort auf der Insel Mauritius.

Die Antrags-Location glich dabei fast schon einem romantischen Date, wie Fans es aus der beliebten RTL-Show kennen. Vor traumhafter Strandkulisse und einem riesigen Herz aus roten Blumen ging der 33-Jährige auf die Knie und bat um die Hand seiner Liebsten.

"She said YES", schrieb der Ex-Bachelor zu den Schnappschüssen. Was bei einem Antrag eines echten "Bachelor"-Paars natürlich nicht fehlen darf: die Rose! Auch die überreichte der Rosenkavalier seiner Zukünftigen - genauso wie vor drei Jahren.

Erst im Januar sprachen die beiden über ihren Kinderwunsch. Nun ziert erst einmal ein glänzender Klunker die Hand der 37-Jährigen.

Was als Fernsehromanze begann, entwickelte sich zu einer standhaften Beziehung, die auch nach dem Ende der Dreharbeiten anhielt. Für die Liebe zog Rossow daraufhin aus ihrer Heimat Hamburg nach Frankfurt, wo das Paar heute gemeinsam lebt.