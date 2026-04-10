"Schmerzen, Albträume": Ex-"Sturm der Liebe"-Star von Auto erfasst

Wien (Österreich) - Schockierende Nachrichten von Ex-" Sturm der Liebe "-Star Natalie Alison! Die 47-Jährige erholt sich aktuell von einem Autounfall.

Natalie Alison (47) mit Schauspielkollege Erich Altenkopf (57) 2012 bei den Dreharbeiten von "Sturm der Liebe". © Ursula Düren/dpa

Wie die Schauspielerin in einem neuesten Instagram-Post schreibt, sei sie vor etwa zwei Wochen auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Zwar habe sie "Glück im Unglück" gehabt und keine Brüche erlitten.

Trotzdem seien die vergangenen Wochen hart gewesen, wie sie erzählt: "Prellungen, geschwollenes Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen - Muskeln und Gelenke, Albträume".

Aufgrund ihrer Beschwerden habe Alison bereits osteopathische Behandlungen, Massagen und Shiatsu in Anspruch genommen. Eine richtige Auszeit zur Heilung könne sich die Wienerin als Selbstständige jedoch nicht gönnen: "Gassi humpeln, drehen, unterrichten, weiterhin funktionieren".

Schon seit vergangenem Herbst kämpfe Alison mit gesundheitlichen Problemen. Demnach sei bei ihr erneut das Pfeiffersche Drüsenfieber, das durch das Epstein-Barr-Virus verursacht wird, ausgebrochen.

Seit ihrer EBV-Erkrankung in der Kindheit leide sie an "Erschöpfung und Energiemangel". Gesundheit stehe bei ihr nun an oberster Stelle: "Wenn der Körper nicht funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig."