"Schmerzen, Albträume": Ex-"Sturm der Liebe"-Star von Auto erfasst

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Die ehemalige Sturm-der-Liebe-Darstellerin Natalie Alison hat auf Instagram offenbart, dass sie vor zwei Wochen einen Autounfall hatte.

Von Karolin Wiltgrupp

Wien (Österreich) - Schockierende Nachrichten von Ex-"Sturm der Liebe"-Star Natalie Alison! Die 47-Jährige erholt sich aktuell von einem Autounfall.

Natalie Alison (47) mit Schauspielkollege Erich Altenkopf (57) 2012 bei den Dreharbeiten von "Sturm der Liebe".
Natalie Alison (47) mit Schauspielkollege Erich Altenkopf (57) 2012 bei den Dreharbeiten von "Sturm der Liebe".  © Ursula Düren/dpa

Wie die Schauspielerin in einem neuesten Instagram-Post schreibt, sei sie vor etwa zwei Wochen auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Zwar habe sie "Glück im Unglück" gehabt und keine Brüche erlitten.

Trotzdem seien die vergangenen Wochen hart gewesen, wie sie erzählt: "Prellungen, geschwollenes Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen - Muskeln und Gelenke, Albträume".

Aufgrund ihrer Beschwerden habe Alison bereits osteopathische Behandlungen, Massagen und Shiatsu in Anspruch genommen. Eine richtige Auszeit zur Heilung könne sich die Wienerin als Selbstständige jedoch nicht gönnen: "Gassi humpeln, drehen, unterrichten, weiterhin funktionieren".

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Schon seit vergangenem Herbst kämpfe Alison mit gesundheitlichen Problemen. Demnach sei bei ihr erneut das Pfeiffersche Drüsenfieber, das durch das Epstein-Barr-Virus verursacht wird, ausgebrochen.

Seit ihrer EBV-Erkrankung in der Kindheit leide sie an "Erschöpfung und Energiemangel". Gesundheit stehe bei ihr nun an oberster Stelle: "Wenn der Körper nicht funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig."

Natalie Alison gibt Gesundheitsupdate auf Instagram

Schauspielerin in der zweiten Staffel der ZDF-Serie "Crystal Wall" zu sehen

Die Schauspielerin bei den Dreharbeiten der zweiten Staffel zu "Crystal Wall".
Die Schauspielerin bei den Dreharbeiten der zweiten Staffel zu "Crystal Wall".  © Screenshot/Instagram/@nataliealisonofficial

Instagram-User drückten unter dem Beitrag ihre Genesungswünsche aus, darunter auch Schauspielerin und Serienkollegin Josephine Schmidt. "Gute Besserung, Natalie!", kommentiert die 45-Jährige.

Dass ihr bei dem Unfall nicht mehr passiert ist, dafür ist Alison dankbar. Ob sie inzwischen wieder vor der Kamera steht, ist unklar. Auf Instagram verkündete die Schauspielerin Anfang April, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel der ZDF-Serie "Crystal Wall" laufen.

Die Österreicherin war von 2003 bis 2006 Teil der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Ab 2008 (mit Unterbrechung) spielte sie bei "Sturm der Liebe" die Rolle der Rosalie Engel, bis sie 2022 die Serie endgültig verließ.

Titelfoto: Bildmontage: Ursula Düren/dpa, Screenshot/Instagram/@nataliealisonofficial

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