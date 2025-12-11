Schock bei Panagiota Petridou: Moderatorin riecht Rauch und entdeckt Brand im Kinderzimmer

Solingen - Große Aufregung im Haus von Panagiota Petridou (46)! Die Fernsehmoderatorin musste am Mittwoch die Feuerwehr alarmieren, nachdem es ausgerechnet im Kinderzimmer zu einem Brand gekommen war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Mutter einer Tochter sprach jedoch eine Warnung an ihre Fans aus.

Ausgerechnet im Kinderzimmer ihrer kleinen Tochter hatte ein Heizstrahlgerät Feuer gefangen. Die Feuerwehr war rasend schnell vor Ort - verletzt wurde niemand. © Bildmontage: Instagram/panagiota_petridou

Eigentlich sollte Panagiota in dieser Woche nur ein neuer Herd geliefert und in ihrem Haus im nordrhein-westfälischen Solingen angeschlossen werden - dabei kam es jedoch zu dem schockierenden Zwischenfall!

Wie die "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Moderatorin in einem längeren Video bei Instagram schilderte, hatte der Installateur lediglich die Sicherung ein- und wieder ausgeschaltet, als es plötzlich nach Rauch im Haus stank. Sofort sah Panagiota daraufhin nach dem Rechten und entdeckte schließlich im Kinderzimmer einen Brand, den sie geistesgegenwärtig mit einer Bettdecke erstickte.

"In Windeseile kamen auch schon die netten Menschen von der Feuerwehr Solingen zu Hilfe. Auch die Polizei Solingen und ein Krankenwagen waren augenblicklich da", berichtete die 46-Jährige, während sie in dem Clip die Stelle des Kinderzimmers zeigte, an der es gebrannt hatte.

Übeltäter war ein Heizstrahlgerät gewesen, das angeschlossen in dem Zimmer gestanden hatte, jedoch schon seit längerer Zeit nicht mehr benutzt worden war, wie Panagiota weiter erläuterte. Doch wie war das Teil überhaupt in Flammen aufgegangen?