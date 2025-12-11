Schock bei Panagiota Petridou: Moderatorin riecht Rauch und entdeckt Brand im Kinderzimmer
Solingen - Große Aufregung im Haus von Panagiota Petridou (46)! Die Fernsehmoderatorin musste am Mittwoch die Feuerwehr alarmieren, nachdem es ausgerechnet im Kinderzimmer zu einem Brand gekommen war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Mutter einer Tochter sprach jedoch eine Warnung an ihre Fans aus.
Eigentlich sollte Panagiota in dieser Woche nur ein neuer Herd geliefert und in ihrem Haus im nordrhein-westfälischen Solingen angeschlossen werden - dabei kam es jedoch zu dem schockierenden Zwischenfall!
Wie die "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Moderatorin in einem längeren Video bei Instagram schilderte, hatte der Installateur lediglich die Sicherung ein- und wieder ausgeschaltet, als es plötzlich nach Rauch im Haus stank. Sofort sah Panagiota daraufhin nach dem Rechten und entdeckte schließlich im Kinderzimmer einen Brand, den sie geistesgegenwärtig mit einer Bettdecke erstickte.
"In Windeseile kamen auch schon die netten Menschen von der Feuerwehr Solingen zu Hilfe. Auch die Polizei Solingen und ein Krankenwagen waren augenblicklich da", berichtete die 46-Jährige, während sie in dem Clip die Stelle des Kinderzimmers zeigte, an der es gebrannt hatte.
Übeltäter war ein Heizstrahlgerät gewesen, das angeschlossen in dem Zimmer gestanden hatte, jedoch schon seit längerer Zeit nicht mehr benutzt worden war, wie Panagiota weiter erläuterte. Doch wie war das Teil überhaupt in Flammen aufgegangen?
Panagiota Petridou warnt Fans: "Steckt diese Teile aus der Steckdose!"
"Ich habe erfahren, dass diese Heizstrahler besonders viel Strom ziehen. Wenn daran etwas defekt oder die Mehrfachsteckdose nicht für die Leistung ausgelegt ist, kann das durch Ein- und Ausschalten des Stroms zum Brand führen", erklärte die Moderatorin ihren Fans und ließ es sich nicht nehmen, eine eindringliche Warnung an ihre Community zu richten.
"Passt gut auf und steckt diese Teile aus der Steckdose!", mahnte sie.
Sowohl die 46-Jährige als auch der Installateur blieben bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt, der Schrecken war der Solingerin aber deutlich anzumerken gewesen.
So sprach sie am Ende den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei noch mal einen "riesengroßen Dank" aus - die ihr so rasch zu Hilfe geeilt waren.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/panagiota_petridou