Peinlicher Park-Fail: US-Star von Millionen ausgelacht - so reagiert der Musiker

New York (USA) - Was für ein kurioser Anblick: Innerhalb der vergangenen Tage ging ein Video des US-Sängers Joe Jonas (36) viral - in dem er es einfach nicht schafft, in eine Lücke einzuparken.

Mit diesem witzigen Fauxpas ging Joe Jonas (36) kürzlich viral. © SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eine Frau namens Neha Nas teilte den Clip am Sonntag auf ihrem TikTok-Account und erreichte damit innerhalb weniger Tage mehr als 19,2 Millionen Zuschauer.

"Ich liebe New York", schrieb sie zu dem witzigen Beitrag. "Ich schaue Joe Jonas jetzt schon seit sieben Minuten dabei zu, wie er parallel einparkt."

Und tatsächlich: Auf der Aufnahme sieht man den Sänger der Boyband "Jonas Brothers" in einem silbernen Jeep sitzen, während er verzweifelt versucht, das Auto in die scheinbar enge Lücke zu zwängen - und das immer und immer wieder.

Innerhalb der Kommentarspalte konnten die Nutzer kaum an sich halten vor Lachen. "Das Schlimmste am parallelen Einparken ist einfach, dass es Zeugen gibt", schrieb einer von ihnen. Ein anderer: "Ein großes Lob an ihn. Ich glaube, ich hätte an seiner Stelle einfach aufgegeben."