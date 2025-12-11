Peinlicher Park-Fail: US-Star von Millionen ausgelacht - so reagiert der Musiker
New York (USA) - Was für ein kurioser Anblick: Innerhalb der vergangenen Tage ging ein Video des US-Sängers Joe Jonas (36) viral - in dem er es einfach nicht schafft, in eine Lücke einzuparken.
Eine Frau namens Neha Nas teilte den Clip am Sonntag auf ihrem TikTok-Account und erreichte damit innerhalb weniger Tage mehr als 19,2 Millionen Zuschauer.
"Ich liebe New York", schrieb sie zu dem witzigen Beitrag. "Ich schaue Joe Jonas jetzt schon seit sieben Minuten dabei zu, wie er parallel einparkt."
Und tatsächlich: Auf der Aufnahme sieht man den Sänger der Boyband "Jonas Brothers" in einem silbernen Jeep sitzen, während er verzweifelt versucht, das Auto in die scheinbar enge Lücke zu zwängen - und das immer und immer wieder.
Innerhalb der Kommentarspalte konnten die Nutzer kaum an sich halten vor Lachen. "Das Schlimmste am parallelen Einparken ist einfach, dass es Zeugen gibt", schrieb einer von ihnen. Ein anderer: "Ein großes Lob an ihn. Ich glaube, ich hätte an seiner Stelle einfach aufgegeben."
Auf TikTok ging der Park-Clip schnell viral
Joe Jonas lacht über seinen Fail - auch auf Instagram
Joe Jonas lacht über seinen Park-Fauxpas
Und nicht nur die User schienen sich über den Clip köstlich zu amüsieren. Auch der Musiker selbst konnte der Situation einen Schmunzler abgewinnen.
An Neha Nas gerichtet schrieb er unter ihren viralen Beitrag: "Und ich habe gesehen, wie du mich beobachtet hast, ohne mir auch nur einmal zur Hilfe zu kommen!"
Und damit nicht genug!
In einem Reel, das er seither auf Instagram mit seinen mehr als 12,6 Millionen Followern geteilt hat, sieht man ihn aus einem Klamottenladen stolpern und sich einen Schal um den Hals wickeln. In der Video-Caption scherzte er: "Bin gerade mit dem Parallelparken von gestern fertig geworden."
Schnell wurde deutlich: Der Musiker ist für jeden Spaß zu haben - und das auch, wenn die Witze mal auf seine Kosten gehen.
Titelfoto: Bildmontage: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, TikTok/Screenshot/neha.nas