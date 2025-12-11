Thomas Anders: Mit diesem Gericht verzaubert er seit Jahrzehnten seine Weihnachts-Gäste

Leipzig - Weihnachten rückt näher und damit auch die Zeit der liebevollen Traditionen. Zu Gast bei der José-Carreras-Gala in Leipzig verriet "Modern Talking"-Legende Thomas Anders (62), mit welchem Gericht er seine Gäste bereits seit Jahren um den Finger wickelt.

"Modern Talking"-Legende Thomas Anders (62) war am Mittwoch erstmals zu Gast bei der José-Carreras-Gala. © EHL Media/Dietmar Thomas

"Ich mache jedes Jahr an Weihnachten meine Curry-Suppe", antwortete der Sänger auf die Frage, was für ihn an Heiligabend definitiv nicht fehlen dürfe.

Eine Curry-Suppe zu Weihnachten? Gibt es da nicht eher Gans, Hase oder zumindest Wiener mit Kartoffelsalat? Tatsächlich scheint Thomas Anders das Rezept inzwischen so sehr perfektioniert zu haben, dass seine Besucher sich schon im Vorfeld erkundigen, ob sie auch diesmal wieder in den Genuss kommen.

"Unsere Gäste fragen schon ein Vierteljahr vorher: Gibt es auch wieder deine Curry-Suppe?", so die Pop-Legende im Gespräch mit TAG24. "Ich glaube, ich mache das mittlerweile seit über 20 Jahren."

Und wie lautet das Rezept für die sagenumwobene Suppe? "Es ist bisschen zu kompliziert", so die Antwort. "Das ist viel mit Geflügel-Fond und Zitronengras und Ingwer und dann kommt Banane rein. Das ist schon lecker."