Thomas Anders: Mit diesem Gericht verzaubert er seit Jahrzehnten seine Weihnachts-Gäste
Leipzig - Weihnachten rückt näher und damit auch die Zeit der liebevollen Traditionen. Zu Gast bei der José-Carreras-Gala in Leipzig verriet "Modern Talking"-Legende Thomas Anders (62), mit welchem Gericht er seine Gäste bereits seit Jahren um den Finger wickelt.
"Ich mache jedes Jahr an Weihnachten meine Curry-Suppe", antwortete der Sänger auf die Frage, was für ihn an Heiligabend definitiv nicht fehlen dürfe.
Eine Curry-Suppe zu Weihnachten? Gibt es da nicht eher Gans, Hase oder zumindest Wiener mit Kartoffelsalat? Tatsächlich scheint Thomas Anders das Rezept inzwischen so sehr perfektioniert zu haben, dass seine Besucher sich schon im Vorfeld erkundigen, ob sie auch diesmal wieder in den Genuss kommen.
"Unsere Gäste fragen schon ein Vierteljahr vorher: Gibt es auch wieder deine Curry-Suppe?", so die Pop-Legende im Gespräch mit TAG24. "Ich glaube, ich mache das mittlerweile seit über 20 Jahren."
Und wie lautet das Rezept für die sagenumwobene Suppe? "Es ist bisschen zu kompliziert", so die Antwort. "Das ist viel mit Geflügel-Fond und Zitronengras und Ingwer und dann kommt Banane rein. Das ist schon lecker."
Thomas Anders bei Spendengala: "Wir sind ja nur das Begleitprogramm"
Für Thomas Anders schmecke die Suppe übrigens jedes Mal anders. "Nicht für unsere Gäste. Wahrscheinlich mache ich so viel scharfes Curry rein."
Der "Cheri Cheri Lady"-Sänger war am Mittwoch erstmals zu Gast bei der José-Carreras-Gala, stand dort zusammen mit Stars wie "Unheilig", Chris de Burgh und Beatrice Egli, um für musikalische Unterhaltung zu sorgen. Ein emotionaler Abend, wie er sagte.
"Wir sind ja hier nur das Begleitprogramm. Es geht ja um Schicksale, um Menschen, die viel erleben mussten", so Thomas Anders.
Die Spendengala von Opernsänger José Carreras fand am Mittwoch bereits zum 31. Mal statt. Neben der musikalischen Unterhaltung nahmen zahlreiche Promis auch an den Spendentelefonen Platz, um Geld für den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zu sammeln.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Dietmar Thomas