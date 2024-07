Schock bei "Sommerhaus"-Star Justine Dippl: Notarzteinsatz wegen neugeborenem Sohn!

Justine Dippl (36) und Arben Zekic (29) haben gemeinsam an der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. © RTL/DPA

Von dem Vorfall berichtet die sichtbar mitgenommene "Sommerhaus"-Kandidaten in ihrer Instagram-Story am Mittwoch - und der hatte es wirklich in sich!

"Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Es war wirklich grausam, was mein Mann und ich hier erlebt haben", beginnt die schockierte Justin das Video.

Dabei sei eigentlich alles ganz normal gewesen: Jarno war gerade gefüttert worden, als er sich böse verschluckte, ohne Ende hustete und nach Luft schnappte. "Als ich ihn dann hochgenommen habe, haben wir gesehen, dass er immer wieder blau angelaufen ist", berichtet Justine.

Angesichts der schlimmen Bilder sei sie total hilflos gewesen, führt die 36-Jährige aus: "Ich wusste nicht, was richtig und was falsch ist. Jarno hat immer wieder geschrien und versucht zu würgen. Aber es kam und kam nichts."