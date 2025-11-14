Schock bei "Unheilig"-Comeback: Der Graf stürzt kopfüber von Bühne

Leipzig - So hat er sich das große Comeback seiner Band Unheilig wohl nicht vorgestellt: Der Graf ist beim "Wieder zurück"-Tourauftakt am Donnerstagabend in Leipzig von der Bühne gefallen.

Unheilig-Frontmann Der Graf zeigte sich beim Comeback in Leipzig emotional. © Jan Woitas/dpa

Nach einer fast zehnjährigen Pause sollte der Abend im ausverkauften Haus Auensee ein großer Moment für die Aachener Band werden.

Doch dann sollte alles anders kommen.

Bereits nach einer knappen Viertelstunde des Sets verlor der Graf - weder sein bürgerlicher Name noch sein Alter sind der Öffentlichkeit bekannt - plötzlich das Gleichgewicht und stürzte kopfüber von der Bühne.

Mehrere Minuten lang herrschte betretene Stille im Publikum, während der Sänger im Backstage-Bereich untersucht wurde.

Aber: The show must go on!

Und nach diesem Motto kehrte der Graf schließlich mit den Worten "Alter Schwede, ey" auf die Bühne zurück: "Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das."