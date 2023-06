Schock-Diagnose für Datingshow-Queen! Isabella Detlaf leidet an unheilbarer Krankheit

Auch die Krankheit "Hashimoto" hat aus ihrer Sicht noch nicht genug Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erhalten. Sie selbst kannte sie vor ihrer eigenen Diagnose noch nicht. "Aber ich lasse mich nicht entmutigen, werde für meine Gesundheit und mein Glück weiter kämpfen", stellte die 38-Jährige klar.

Für ihren Traum von den eigenen Kindern muss Isabella allerdings erst einmal einen Mann an ihrer Seite finden. Trotz ihrer Teilnahme an den Kuppelshows "Take me out" (RTL), "First Dates Hotel" (VOX), "Date or Drop" (RTL), "Liebeskarussell" (RTL Plus) und "Liebe im Sinn" (SAT.1) fahndet sie immer noch nach dem Richtigen.



Vielleicht kann sich Isabella ja aber einen anderen Wunsch verwirklicht. Im vergangenen Jahr hatte sie sich dem Playboy angepriesen - und dafür braucht sie auch keinen anderen Mann.