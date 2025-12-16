Schock für Familie und Freunde: "General Hospital"-Star ist tot

Los Angeles/Amsterdam - Der US-Schauspieler Anthony Geary ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren in Amsterdam aufgrund von Komplikationen einer geplanten Operation.

Anthony Geary ist im Alter von 78 Jahren gestorben. (Archivfoto) © Foto von JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Das bestätigte ein Sprecher des Senders ABC gegenüber dem Sender KABC.

Geary verkörperte von 1978 bis 2015 den Charakter Luke Spencer in der US-Serie "General Hospital", die von den ABC Studios produziert wird.

Für die Rolle wurde Geary mit acht Daytime Emmy Awards als herausragende Hauptfigur einer Drama-Serie ausgezeichnet.



Geary lebte zuletzt mit seinem Ehemann Claudio Gama in Amsterdam. Gegenüber "TV Insider" sagte Gama: "Es war ein Schock für mich und unsere Familien und Freunde. Seit mehr als 30 Jahren war Tony mein Freund, mein Begleiter, mein Ehemann."