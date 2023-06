Schock für Sängerin Pink: Fan wirft die Asche seiner Mutter auf die Bühne!

So etwas hat wahrscheinlich selbst Pink (43) noch nie erlebt!? © dpa/Ebru Yildiz

Aktuell wird in der englischen Hauptstadt das "British Summer Time"-Festival im berühmten Hyde Park gefeiert. Neben Superstars wie Take That und Guns N' Roses, die in den nächsten Tagen auftreten werden, gab auch Pink am vergangenen Wochenende gleich zwei Konzerte.

Dabei kam es zu einem Zwischenfall, der im ersten Moment einfach nur absolut unangemessen, wenn nicht gar ekelhaft wirkt: Als die Sängerin grade ihren Megahit "Just Like a Pill" performte, landete plötzlich besagte Tüte auf der Bühne.

Ein Video, das sich seit Montag in den sozialen Medien verbreitet, zeigt, wie die 43-Jährige das Pulver aufhebt. Leise ist zu hören, wie sie einen Fan entgeistert fragt: "Ist das deine Mutter? Ich weiß nicht, wie ich das finde." Danach legt sie die Tüte zur Seite und singt einfach weiter.

Twitter-User Andrew, der den Clip postete, schrieb dazu: "Jemand hat Pink die Asche seiner Mutter gegeben. Ihr müsstet mal Grenzen haben [...]."

Doch glaubt man den Kommentaren unter dem Video, so hat es einen (zumindest im Ansatz nachvollziehbaren) Grund, wieso der Fan die Überreste seiner Mutter auf die Bühne warf.