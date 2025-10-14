Schock-Vorfall in der alten Heimat: "Sommerhaus"-Star betäubt und ausgeraubt!
Münster/Köln - Schock für Zico Banach (34) in seiner alten Heimat: Der Reality-Star soll in Münster unter Drogen gesetzt und anschließend ausgeraubt worden sein!
"Es sieht ganz danach aus, als ob irgendjemand ihm irgendwas verabreicht hat", berichtet seine Ehefrau Pia Tillmann (39) in ihrer Instagram-Story.
Zico habe sich am Abend mit seiner besten Freundin getroffen und natürlich haben die beiden auch zwei, drei Bierchen getrunken, aber nicht maßlos übertrieben.
"Irgendwann hat er sie zum Taxi gebracht – und ab diesem Zeitpunkt weiß er nichts mehr", verrät die ehemalige "Berlin – Tag und Nacht"-Darstellerin ihren fast 625.000 Anhängern weiter.
Doch es kommt noch schlimmer!
Denn der 34-Jährige ist ausgeraubt worden. Unter anderem sei sein Handy entwendet worden und auch "unsere Eheringe" sind verschwunden, wie die zweifache Mutter preisgibt.
Das Paar hat nämlich zwei Ringe: einen für die standesamtliche und einen für die frei Trauung, bei der sich die beiden erst kürzlich erneut das Jawort gegeben hatten.
Zico Banach bei Überfall glücklicherweise unverletzt
Bis auf den Verlust der materiellen Gegenstände ist nichts weiteres Schlimmes passiert, denn der einstige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer blieb glücklicherweise unverletzt.
"Er wurde nicht brutal angegangen – dafür bin ich unfassbar dankbar", zeigt sich Pia erleichtert.
Dennoch mache das natürlich auch was mit dem Kopf, denn so ein dramatischer Vorfall sei ein krasser Eingriff in die Privatsphäre.
"Irgendwer anders, den du nicht kennst, bestimmt darüber, ob du Herr deiner Sinne bist oder nicht. Und das ist für mich auch total schlimm, weil ich weiß, dass es ihm gerade echt nicht gut geht. Aber ich werde versuchen, ihn bestmöglich aufzufangen", so der 39-jährige Reality-Star.
Auch die Polizei ist inzwischen eingeschaltet. Zudem habe Zico Anzeige gestellt und sich auf Substanzen testen lassen.
Während Banach eine Anfrage von TAG24 bisher unbeantwortet ließ, wollte sich Tillmann nicht äußern.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshot), Instagram/zicoriccardo (Screenshot)