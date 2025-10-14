Schock-Vorfall in der alten Heimat: "Sommerhaus"-Star betäubt und ausgeraubt!

Münster/Köln - Schock für Zico Banach (34) in seiner alten Heimat: Der Reality- Star soll in Münster unter Drogen gesetzt und anschließend ausgeraubt worden sein!

Zico Banach (34) ist wohl Opfer eines Überfalls geworden, wie seine Ehefrau Pia Tillmann (39) berichtet. © Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshot), Instagram/zicoriccardo (Screenshot)

"Es sieht ganz danach aus, als ob irgendjemand ihm irgendwas verabreicht hat", berichtet seine Ehefrau Pia Tillmann (39) in ihrer Instagram-Story.

Zico habe sich am Abend mit seiner besten Freundin getroffen und natürlich haben die beiden auch zwei, drei Bierchen getrunken, aber nicht maßlos übertrieben.

"Irgendwann hat er sie zum Taxi gebracht – und ab diesem Zeitpunkt weiß er nichts mehr", verrät die ehemalige "Berlin – Tag und Nacht"-Darstellerin ihren fast 625.000 Anhängern weiter.

Doch es kommt noch schlimmer!

Denn der 34-Jährige ist ausgeraubt worden. Unter anderem sei sein Handy entwendet worden und auch "unsere Eheringe" sind verschwunden, wie die zweifache Mutter preisgibt.

Das Paar hat nämlich zwei Ringe: einen für die standesamtliche und einen für die frei Trauung, bei der sich die beiden erst kürzlich erneut das Jawort gegeben hatten.