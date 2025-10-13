So trotzt ZDF-Schauspielerin Mariele Millowitsch dem Alter

Köln - In der ZDF-Serie "Marie Brand" klärt Mariele Millowitsch (69) als unerschütterliche Ermittlerin der Kölner Mordkommission jeden noch so schwierigen Fall auf. Eine Sache kann aber auch sie nicht aufhalten: die Zeit.

Mariele Millowitsch (69) läuft jeden Tag "acht, neun Kilometer" und hält sich so auch im fortgeschrittenen Alter fit. © Marius Becker/dpa

Kurz vor ihrem 70. Geburtstag im November meint die Tochter des berühmten Kölner Volksschauspielers Willy Millowitsch (†90) in der "Apotheken Umschau": "Es ist eine Unverschämtheit, dass die Zeit so schnell vergangen ist."

Dennoch sei sie froh, denn "nicht jeder wird so alt." Zumal sie sich auch nicht wie eine Ende-60-Jährige fühle, sondern noch immer fit und agil sei - auch dank ihres ausgiebigen Sportprogramms.

"Ich komme, ohne angeben zu wollen, auf meine acht, neun Kilometer am Tag. Sollte ich die nicht schaffen, stehe ich abends noch eine Stunde auf dem Crosstrainer", beteuert die Darstellerin, die durch ihre Rolle der Schwester Nikola in der gleichnamigen RTL-Serie deutschlandweit Bekanntheit erlangte.

Hinzu kommt, dass sich die Kölnerin selbst nicht zu ernst nimmt. Ihr Humor sei eine große Gabe, sagt sie und ergänzt: "Ich kann auch über mich lachen, wenn ich Mist gebaut habe. Mich nicht so ernst zu nehmen, hat mir immer geholfen."