Jetzt beginnt die Namenssuche: Reality-Star erfährt Baby-Geschlecht

Köln - Reality-Sternchen Melina Hoch (29) und ihr Partner Max Bornmann haben vor wenigen Wochen die Baby-Bombe platzen lassen. Das Paar erwartet ihr erstes gemeinsames Kind. Das Geschlecht war dabei noch unbekannt - bis jetzt!

Melina Hoch (29) und ihr Partner Max Bornmann wissen jetzt, welches Geschlecht ihr Ungeborenes hat. © Bildmontage: Instagram/melina.hoch (Screenshot), Instagram/max_bornmann (Screenshot)

Auf einer Gender Reveal Party haben die beiden nämlich nun erfahren, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen werden.

"Was glaubt ihr?", will die ehemalige "Love Island"-Gewinnerin in einem Instagram-Beitrag von ihren fast 200.000 Anhängern wissen.

Die 29-Jährige will ihren vielen Fans das Geschlecht natürlich nicht vorenthalten, weshalb sie einen Clip der Verkündung teilt. Unterlegt ist das Video mit dem Titel "Halo" von Beyoncé (44).



Auf diesem ist zu sehen, wie Melina und Max eine Torte, auf der "Boy oder Girl" gefragt wird, anschneiden und ein Stück herausnehmen. Dieses ist mit babyblauer Lebensmittelfarbe verziert, was für einen Jungen steht.

"Es war sooo ein schöner und emotionaler Abend", gibt die Kölnerin preis und verrät, dass jetzt auch die Namenssuche für ihr Ungeborenes starten werde.