Jetzt beginnt die Namenssuche: Reality-Star erfährt Baby-Geschlecht
Köln - Reality-Sternchen Melina Hoch (29) und ihr Partner Max Bornmann haben vor wenigen Wochen die Baby-Bombe platzen lassen. Das Paar erwartet ihr erstes gemeinsames Kind. Das Geschlecht war dabei noch unbekannt - bis jetzt!
Auf einer Gender Reveal Party haben die beiden nämlich nun erfahren, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen werden.
"Was glaubt ihr?", will die ehemalige "Love Island"-Gewinnerin in einem Instagram-Beitrag von ihren fast 200.000 Anhängern wissen.
Die 29-Jährige will ihren vielen Fans das Geschlecht natürlich nicht vorenthalten, weshalb sie einen Clip der Verkündung teilt. Unterlegt ist das Video mit dem Titel "Halo" von Beyoncé (44).
Auf diesem ist zu sehen, wie Melina und Max eine Torte, auf der "Boy oder Girl" gefragt wird, anschneiden und ein Stück herausnehmen. Dieses ist mit babyblauer Lebensmittelfarbe verziert, was für einen Jungen steht.
"Es war sooo ein schöner und emotionaler Abend", gibt die Kölnerin preis und verrät, dass jetzt auch die Namenssuche für ihr Ungeborenes starten werde.
Melina Hoch und Max Bornmann verkünden Geschlecht ihres Babys bei Instagram
Zahlreiche Reality-TV-Kollegen gratulieren dem Paar
Neben dem Video-Clip hat sie auch noch drei Fotos von der Gender Reveal Party hochgeladen, auf dem die einstige "Love Island"-Teilnehmerin und ihr Partner um die Wette strahlen.
Dazu lässt sie wissen, dass es bei der Party darum gegangen sei, "dass sich unsere Familie und Freunde kennenlernen und wir auch einfach alle gemeinsam Schnipsi feiern."
Während Familie und Freunde bei dem Erlebnis dabei sein durften, ließen zahlreiche Reality-TV-Kollegen ihre Gratulation via Instagram da.
So trugen sich unter anderem Yeliz Koc (31), Paulina Ljubas (28) oder auch Dilara Kruse (34) in die Liste der Glückwünsche ein.
Erst Ende September hatte das Paar mit einem herzergreifenden Clip die Schwangerschaft verraten.
Eins ist allerdings noch geheim, nämlich der Entbindungstermin. Wann ihr Sohn zur Welt kommt, haben sie noch nicht mitgeteilt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/melina.hoch (Screenshot), Instagram/max_bornmann (Screenshot)