Schockdiagnose nach Asphalt-Sturz: Pia Tillmann bangt weiter um ihren Sohn Henry

TV-Star Pia Tillmann (38) bangt aktuell um die Gesundheit ihres ältesten Sohnes Henry (7). © Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshots)

Am Montag hatte die frühere "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin in ihrer Instagram-Story berichtet, dass ihr ältester Spross unmittelbar nach dem Unfall orientierungslos und verwirrt gewirkt habe. Außerdem erkannte er seinen Vater Steffen nicht mehr.

Heute meldete sich die 38-Jährige erneut bei ihren Fans, um sie auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Sie schrieb: "Jetzt ist es so, dass eine Blutung im Kopf festgestellt wurde, die noch nicht eingeordnet werden kann."

Aus diesem Grund wird der Junior auch weiterhin in einem Kölner Krankenhaus überwacht und medizinisch versorgt. "Wir hoffen einfach gerade darauf, dass sich die Blutung von selbst zurückbildet", erklärte die Influencerin weiter.

Zwischenzeitlich hatte es bereits so ausgesehen, als würde sich alles schnell zum Guten wenden. So hatte Pias Verlobter Zico Banach (33) in seiner Story wenige Stunden zuvor noch von einer "ersten Entwarnung" berichtet.