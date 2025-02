Sie wurde nur 39 Jahre: "Gossip Girl"-Star Michelle Trachtenberg ist tot

Michelle Trachtenberg (†39) wurde leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. (Archivbild) © MICHAEL TRAN / AFP

Wie die New York Post berichtete, wurde die Schauspielerin am heutigen Mittwochmorgen gegen 8 Uhr leblos in ihrer Wohnung in der US-Stadt New York aufgefunden.

Ihre Mutter soll die 39-Jährige entdeckt haben. Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Filmstar einer Lebertransplantation unterzogen.

Laut Behörden wird ihr Tod als "nicht verdächtig" eingestuft.

Ihre Fans machten sich bereits seit einigen Monaten Sorgen um die Schauspielerin, da sie auf Bildern, die sie auf Instagram postete, "mager und gebrechlich" wirkte. Einige Follower fragten sich sogar, ob sie Drogen genommen habe.

Im Januar reagierte sie auf die besorgten Fragen ihrer Anhänger und versicherte noch, dass es ihr gut gehe und sie "glücklich und gesund" sei.