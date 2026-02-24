Notfall bei TV-Show: Pflege-Influencerin reagiert sofort, Sendung abgebrochen

Hamburg - Schrecksekunde bei "deep und deutlich"! Bei der Aufzeichnung der aktuellen Sendung fällt plötzlich ein Zuschauer in Ohnmacht. Pflege-Influencerin Kim Schiele (26) ist sofort zur Stelle.

Kim Schiele (26) wurde bei einer TV-Aufzeichnung zur Ersthelferin. © Instagram/kimschiele

Die 26-Jährige sprach gerade davon, was sie ihrem jüngeren Ich wohl empfehlen würde, als es im Hintergrund hektisch wurde.

Zunächst waren nur unverständliche Laute des Zuschauers Joost zu hören. "Was ist jetzt los?", fragte Moderatorin Aminata Belli (33). Und während alle noch entsetzt schauten, sprang Schiele auf und handelte.

"Kann jemand den Notruf wählen, bitte?", sagte sie so ruhig wie bestimmt. Bei dem Zuschauer angekommen, nahm sie sofort das Heft des Handelns in die Hand. "Einmal hier auf den Boden, bitte", wies die Pflegerin an.

Dann sprach sie Joost direkt an, der langsam wieder zu sich kam. "Wissen Sie, wie Sie heißen? Wo Sie sind?", fragte "Schwester Kim" ihn.

Der Betroffene konnte sie beruhigen. "Ist schon gut, jetzt geht es wieder", sagte er. Am Sonntag meldete er sich dann per Videobotschaft.

"Ich hatte während der Aufzeichnung von 'deep und deutlich' eine Panikattacke, was zu einer Ohnmacht geführt hat. Zum Glück konnte mir, auch aufgrund der schnellen Reaktion von Schwester Kim, gut geholfen werden und ich habe mich sehr sicher gefühlt", sagte Joost.