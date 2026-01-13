Scholl-Tochter Josefine unheilbar krank: "Jeden Tag Schmerzen"
München - Josefine Scholl (17) leidet an einer unheilbaren Krankheit, wie das Model auf der Plattform TikTok mitteilte.
Die Tochter von Fußball-Legende Mehmet Scholl (55) teilte ihre Diagnose mit ihren Followern: Sie leidet am McCune-Albright-Syndrom.
Die genetische Störung betrifft die Knochen der 17-Jährigen, berichtet sie in ihrem Video. "Ihr könnt euch das so vorstellen, dass in meinen Knochen Hohlräume sind und der Knochen dadurch fibröser ist", so Josefine.
Seit sie etwa 14 Jahre alt ist, macht sich die Krankheit bei ihr bemerkbar. Sport ist ein Tabu, da ihre Knochen anfälliger für Brüche sind. "Eigentlich darf ich nur Physio machen, um Muskeln aufzubauen, aber sonst nichts."
Wie schlimm er werden kann, bekam sie 2022 bei einem Oberschenkelbruch zu spüren. Sie hat "eigentlich jeden Tag Schmerzen", berichtet die 17-Jährige über ihr Schicksal.
Josefine Scholl leidet am McCune-Albright-Syndrom
Bisher sei vor allem ihre rechte Körperhälfte betroffen, die Krankheit kann sich im Laufe ihres Lebens aber auf weitere Stellen ausweiten. Trotz der Symptome hält sie an einer positiven Einstellung fest. Durch die Krankheit habe sie gelernt, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen.
Unterkriegen lässt sich die Freundin von Bayern-Verteidiger Tom Bischof (20) deshalb nicht. "Schätzt Eure Gesundheit", so ihr Hinweis an ihre Follower.
Titelfoto: IMAGO / ActionPictures