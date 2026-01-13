Scholl-Tochter Josefine unheilbar krank: "Jeden Tag Schmerzen"

München - Josefine Scholl (17) leidet an einer unheilbaren Krankheit, wie das Model auf der Plattform TikTok mitteilte.

Josefine Scholl (17) muss aufgrund einer Krankheit besonders auf sich achten. © IMAGO / ActionPictures

Die Tochter von Fußball-Legende Mehmet Scholl (55) teilte ihre Diagnose mit ihren Followern: Sie leidet am McCune-Albright-Syndrom.

Die genetische Störung betrifft die Knochen der 17-Jährigen, berichtet sie in ihrem Video. "Ihr könnt euch das so vorstellen, dass in meinen Knochen Hohlräume sind und der Knochen dadurch fibröser ist", so Josefine.

Seit sie etwa 14 Jahre alt ist, macht sich die Krankheit bei ihr bemerkbar. Sport ist ein Tabu, da ihre Knochen anfälliger für Brüche sind. "Eigentlich darf ich nur Physio machen, um Muskeln aufzubauen, aber sonst nichts."

Wie schlimm er werden kann, bekam sie 2022 bei einem Oberschenkelbruch zu spüren. Sie hat "eigentlich jeden Tag Schmerzen", berichtet die 17-Jährige über ihr Schicksal.