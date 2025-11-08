Schumi-Spross ist verlobt! So hat David den Traum-Antrag auf den Malediven geplant
Malediven - Sonnenuntergang, Hunderte Lichter, eine malerische Strandkulisse auf den Malediven - in Sachen Romantik hat David Schumacher (24) die Latte für einen Heiratsantrag sehr hoch gelegt. Kein Wunder, dass er diesen besonderen Moment über mehrere Monate planen musste.
Am Mittwoch hat der Sohn von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) seiner langjährigen Freundin Vivien Keszthelyi (24) die Frage aller Fragen gestellt.
Fotos von der traumhaften Szene hat der 24-Jährige inzwischen auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Darauf zu sehen: ein strahlendes Paar ganz in Weiß inmitten von Tausenden Rosenblättern.
"Als ich den Trip gebucht habe, dachte ich: Warum eigentlich nicht? Es war der richtige Zeitpunkt", verrät er gegenüber der BILD. Damit alles perfekt wird, hat er die Aktion knapp zwei Monate lang vorbereitet - natürlich ganz still und heimlich.
Dafür hat der Rennfahrer sogar das Hotelpersonal eingespannt. "Er hat es so organisiert, dass unser Resort-Guide in die Gruppe schrieb, es gebe eine Überraschung vom Hotel. Ich dachte wirklich, das kommt vom Resort", berichtet Vivien.
So tränenreich war die Verlobung von David Schumacher und Vivien Keszthelyi
Als das Paar dann scheinbar ahnungslos am Strand angekommen war, ging David plötzlich vor der 24-Jährigen auf die Knie - und bekam die ersehnte Antwort.
"Am Ende des Abends sind viele Tränen geflossen, bei meiner Freundin waren irgendwann keine mehr da. Und selbst mir sind ein paar Tränen gekommen. Das passiert mir sonst nie", erinnert sich David.
Und auch rückblickend ist der Rennfahrer noch immer hin und weg von den vergangenen Tagen. "Wir fühlen uns unheimlich gut, hier mit der Sonne und dem Meer. Es war der perfekte Moment, um den Sack zuzumachen", meint er.
Seine Verlobte sieht das ähnlich: "Wir sind jetzt seit acht Jahren zusammen und ich finde kaum Worte dafür, wie glücklich mich das macht. Jetzt genießen wir erst mal alles und bauen gemeinsam unsere Zukunft auf."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/davidschumacher_official (Screenshots, 2)