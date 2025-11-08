Schumi-Spross ist verlobt! So hat David den Traum-Antrag auf den Malediven geplant

Malediven - Sonnenuntergang, Hunderte Lichter, eine malerische Strandkulisse auf den Malediven - in Sachen Romantik hat David Schumacher (24) die Latte für einen Heiratsantrag sehr hoch gelegt. Kein Wunder, dass er diesen besonderen Moment über mehrere Monate planen musste.

Sind inzwischen glücklich verlobt: David Schumacher und Vivien Keszthelyi (beide 24). © Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)

Am Mittwoch hat der Sohn von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) seiner langjährigen Freundin Vivien Keszthelyi (24) die Frage aller Fragen gestellt.

Fotos von der traumhaften Szene hat der 24-Jährige inzwischen auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Darauf zu sehen: ein strahlendes Paar ganz in Weiß inmitten von Tausenden Rosenblättern.

"Als ich den Trip gebucht habe, dachte ich: Warum eigentlich nicht? Es war der richtige Zeitpunkt", verrät er gegenüber der BILD. Damit alles perfekt wird, hat er die Aktion knapp zwei Monate lang vorbereitet - natürlich ganz still und heimlich.

Dafür hat der Rennfahrer sogar das Hotelpersonal eingespannt. "Er hat es so organisiert, dass unser Resort-Guide in die Gruppe schrieb, es gebe eine Überraschung vom Hotel. Ich dachte wirklich, das kommt vom Resort", berichtet Vivien.