Star-DJ lässt sich in psychiatrische Klinik einweisen

Hamburg - Update von Felix Jaehn (31): Der Star-DJ, der schon seit einiger Zeit mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, hat sich am Montagabend aus einer psychiatrischen Klinik gemeldet.

Star-DJ Felix Jaehn (31) befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik. Es handelt sich um einen freiwilligen, geplanten Aufenthalt. © Instagram/felixjaehn

Er sei in derselben Klinik, habe sogar dasselbe Zimmer wie im vergangenen Jahr, verkündete der gebürtige Hamburger, der sich seit einiger Zeit nur noch "Fee" nennt, in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

Der große Unterschied: Damals sei es eine unumgängliche "Akuteinweisung" gewesen, dieses Mal handele es sich um einen "freiwillig geplanten Aufenthalt", wie der 31-Jährige mit entspannter Miene verdeutlichte.

Er wolle weiter an sich arbeiten, seine Gesundheit festigen und lernen, das vergangene Jahr zu verarbeiten. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, hier zu sein", unterstrich der Musiker.

Er sei gerade erst in der Klinik angekommen und sehr emotional, wolle diesen Moment aber mit seinen Fans teilen. "Vor allem, weil ich im letzten Jahr immer wieder das Feedback von euch bekommen habe, dass sich Menschen inspiriert gefühlt haben, sich auch um sich zu kümmern", betonte er.