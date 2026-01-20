Star-DJ lässt sich in psychiatrische Klinik einweisen
Hamburg - Update von Felix Jaehn (31): Der Star-DJ, der schon seit einiger Zeit mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, hat sich am Montagabend aus einer psychiatrischen Klinik gemeldet.
Er sei in derselben Klinik, habe sogar dasselbe Zimmer wie im vergangenen Jahr, verkündete der gebürtige Hamburger, der sich seit einiger Zeit nur noch "Fee" nennt, in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.
Der große Unterschied: Damals sei es eine unumgängliche "Akuteinweisung" gewesen, dieses Mal handele es sich um einen "freiwillig geplanten Aufenthalt", wie der 31-Jährige mit entspannter Miene verdeutlichte.
Er wolle weiter an sich arbeiten, seine Gesundheit festigen und lernen, das vergangene Jahr zu verarbeiten. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, hier zu sein", unterstrich der Musiker.
Er sei gerade erst in der Klinik angekommen und sehr emotional, wolle diesen Moment aber mit seinen Fans teilen. "Vor allem, weil ich im letzten Jahr immer wieder das Feedback von euch bekommen habe, dass sich Menschen inspiriert gefühlt haben, sich auch um sich zu kümmern", betonte er.
Wenn er mit seinem Video nur eine Person, "der es gerade scheiße geht", inspirieren könne, sich Hilfe zu holen, ihren Weg zu gehen und wieder glücklich sowie entspannt zu werden, würde er sich "sehr freuen", bekräftigte der Star-DJ.
"Du hast es verdient! Tu dir Gutes, hol dir die Hilfe, die dir zusteht. Pass auf dich auf", appellierte der Hamburger zum Abschluss an die Mitglieder seiner Community. In der Caption zu dem Video schrieb er darüber hinaus: "Viel Power für dich."
Dass der 31-Jährige unter mentalen Problemen leidet, hatte er erstmals im August 2024 öffentlich gemacht.
Damals hatte er alle geplanten Auftritte abgesagt und sich für längere Zeit zurückgezogen. Erst nach elf Monaten war er auf die Festival-Bühnen zurückgekehrt.
