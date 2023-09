Schwangere Influencerin bekommt Hate für Bikini-Foto: "Meinungen unzufriedener 'Karens' sind mir egal!"

Fotos wie diese kommen anscheinend nicht ausschließlich gut in ihrer Community an, was die Blondine mit einem deutlichen Posting anprangerte.

Schön, schwanger, selbstbewusst - so präsentiert sich Chethrin Schulze im Netz. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official

Wegen Kommentaren wie diesen habe sie sogar überlegt, ob sie die Schwangerschaft nicht eher verheimlichen sollte.

"Es gab Momente, in denen behauptet wurde, ich sei gar nicht schwanger, oder dass eine Frau sich schämen sollte, ihren Babybauch bei 36 Grad im Schatten während des 'Babymoons' im Bikini zu zeigen. Doch am Ende des Tages tue ich, was ich für richtig halte. Die Meinungen unzufriedener 'Karens' sind mir einfach egal", so Chethrin rigoros.

Von ihrer Community bekam die Influencerin dafür regen Zuspruch. "Du machst alles richtig und lass dir nie was anderes einreden, auch wenn das Würmchen da ist. Alles, was dich glücklich macht, ist das Richtige!", schrieb beispielsweise ein Fan unter dem Post.

Mit lieben Worten wie diesen wird Chethrin die restlichen Wochen ihrer Schwangerschaft und ihre "Babymoon"-Reise wohl noch in vollen Zügen genießen können - egal ob im Bikini, oder ohne!