Schwangere "Make Love, Fake Love"-Karina gesteht: Baby-Name steht bereits fest

Lüneburg - Ab Dienstag befindet sich Karina Wagner (29, " Make Love, Fake Love ") im 6. Monat. Gemeinsam mit Steffen Vogeno (30) erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.

Reality-Star Karina Wagner (29) erwartet ihr erstes Kind. © Screenshot: Instagram/valentinakarina

Obwohl es noch ein bisschen Zeit ist bis zur Geburt, ist die Vorfreude groß. Ende September haben die Reality-Stars bereits das Geschlecht ihres Kindes verraten: Es wird ein Junge! In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gesteht Karina, dass auch der Name für den Sohnemann bereits feststehe.

"Wir haben tatsächlich endlich einen gefunden, aber für uns entschieden, ihn nicht zu teilen", beichtet die 29-Jährige. Der Grund: "Wenn man im engeren Kreis schon über Namen gesprochen hat, kamen oft auch eher 'negative Reaktionen' und man hat direkt wieder alles hinterfragt", so die Influencerin weiter.

Der Name steht also schon fest, doch bis zur Geburt ist noch einiges zu tun. Damit, dass Karina so schnell schwanger wird, haben die beiden nämlich nicht gerechnet - "Wir haben ja auch gedacht, dass es deutlich länger dauern wird und jetzt ist natürlich das volle Programm da: Polterabend, Hochzeit im 7. Monat und mein 30ter Geburtstag fällt auch noch knapp mit rein", erklärt Karina.

Bereits sechs Monate nachdem die beiden zusammengekommen sind, wurde die Verlobung verkündet. Kennengelernt hatten sie sich bereits 2023 in der RTL-Show "Bachelor in Paradise". Ob das Paar Angst vor dem nächsten Schritt hat, möchte ein Fan in der Fragerunde wissen und spielt damit auf die Geburt an.

