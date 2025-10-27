Schwangere "Make Love, Fake Love"-Karina gesteht: Baby-Name steht bereits fest
Lüneburg - Ab Dienstag befindet sich Karina Wagner (29, "Make Love, Fake Love") im 6. Monat. Gemeinsam mit Steffen Vogeno (30) erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.
Obwohl es noch ein bisschen Zeit ist bis zur Geburt, ist die Vorfreude groß. Ende September haben die Reality-Stars bereits das Geschlecht ihres Kindes verraten: Es wird ein Junge! In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gesteht Karina, dass auch der Name für den Sohnemann bereits feststehe.
"Wir haben tatsächlich endlich einen gefunden, aber für uns entschieden, ihn nicht zu teilen", beichtet die 29-Jährige. Der Grund: "Wenn man im engeren Kreis schon über Namen gesprochen hat, kamen oft auch eher 'negative Reaktionen' und man hat direkt wieder alles hinterfragt", so die Influencerin weiter.
Der Name steht also schon fest, doch bis zur Geburt ist noch einiges zu tun. Damit, dass Karina so schnell schwanger wird, haben die beiden nämlich nicht gerechnet - "Wir haben ja auch gedacht, dass es deutlich länger dauern wird und jetzt ist natürlich das volle Programm da: Polterabend, Hochzeit im 7. Monat und mein 30ter Geburtstag fällt auch noch knapp mit rein", erklärt Karina.
Bereits sechs Monate nachdem die beiden zusammengekommen sind, wurde die Verlobung verkündet. Kennengelernt hatten sie sich bereits 2023 in der RTL-Show "Bachelor in Paradise". Ob das Paar Angst vor dem nächsten Schritt hat, möchte ein Fan in der Fragerunde wissen und spielt damit auf die Geburt an.
Schwangere "Make Love, Fake Love"-Karina zeigt sich zuversichtlich vor der Geburt
"Angst ist vielleicht nicht gerade das richtige Wort, aber ich denke, gerade in Bezug auf Geburt: Es haben schon so viele Frauen vor mir geschafft und ich denke, mein Körper wird in dem Moment schon wissen, was zu tun ist", zeigt sich die Influencerin zuversichtlich.
Aktuell sei das Baby im Bauch ungefähr so groß wie eine Ananas. Vier Kilo habe Karina während der Schwangerschaft bereits zugenommen. In Sachen Ernährung schränke sich die 29-Jährige aber nicht ein.
"Ich will mich da in vielen Punkten nicht so verrückt machen. Ich weiß, dass ich kein rohes Fleisch essen darf oder eben auf sowas wie Aioli verzichten muss, aber meine Schwester meinte letztens sogar, dass man selbst bei Lakritz aufpassen muss", beichtet die Influencerin.
Generell versuche Karina in Sachen Schwangerschaft und Geburt einfach alles auf sich zukommen zu lassen und nicht zu viel darüber nachzudenken, erklärt die 29-Jährige abschließend.
Titelfoto: Screenshot: Instagram/valentinakarina