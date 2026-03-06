Heiratsantrag bei Chris-Tall-Show? Zuschauer-Paar sorgt für Unterbrechung

Hamburg - Chris Tall (34) steht bei seiner Show auf der Bühne. Doch plötzlich gibt es eine Unterbrechung: Ein Paar betritt den Zuschauerraum und setzt sich auf die freien Plätze in den vorderen Reihen.

Chris Tall (34) hat während seiner Show ein Paar auf die Schippe genommen, das zu spät kam. © Bildmontage: Screenshots Instagram/christall_official

Blöd nur, dass die Show schon längst angefangen hat. Als Tall auf die beiden aufmerksam wird, fragt er erst einmal nach deren Namen: Jenny und Andi. "Wie lange seid ihr denn schon ein Paar?"

"14 Jahre", lautet die Antwort. Verheiratet sind sie jedoch nicht. "Wisst ihr, was das Geilste ist?", fährt der Comedian fort. "Viele von euch denken, dass das hier gerade einfach spontan passiert", bezieht sich der 34-Jährige auf das Gespräch mit dem Paar aus dem Publikum.

"Lustig ist nur, dass ich vor drei Wochen eine E-Mail bekommen habe von einem Andi. Der wollte dir heute eine ganz besondere Frage stellen", so Tall zu Jenny und deutet damit an, dass ihr Partner nun vorhabe, tatsächlich einen Antrag zu machen!

Doch falsch gedacht. "Spaß!" stellt der Comedian klar, während Jenny lachend den Kopf schüttelt. Dass die beiden auch ohne Hochzeit in einer glücklichen Beziehung sind, beweist Jenny auf eine andere Art und Weise.

Nachdem sich Tall seinen Antrags-Witz geleistet hat, steht Jenny kurzerhand auf und präsentiert ihren Baby-Bauch. Dabei handle es sich schon um das zweite gemeinsame Kind.