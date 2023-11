Schwere Vorwürfe: Hat P. Diddy seine Ex-Freundin zum Sex gezwungen und sie dabei gefilmt?

New York City (USA) - Schwere Vorwürfe gegen Sean John Combs (54), besser bekannt als P. Diddy. Der Rapper wird derzeit von seiner Ex-Freundin und R'n'B-Sängerin Cassandra Ventura (37), kurz Cassie, verklagt.

Sean John Combs (54), bekannt als P. Diddy, wird von seiner Ex-Freundin verklagt. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Die Beschuldigungen haben es wirklich in sich: Demnach soll P. Diddy seine Ex-Freundin jahrelang geschlagen, getreten, sie mit Drogen vollgepumpt und zum Sex mit anderen Männern gezwungen haben. Zudem soll er Cassandra dabei gefilmt und sich währenddessen selbst befriedigt haben.

Schon zu Beginn ihrer Beziehung, beide lernten sich 2005 kennen, habe der Rapper die damals 19-Jährige immerzu kontrollieren wollen. Der Missbrauch sei erst später erfolgt. 2018 soll P. Diddy die Sängerin vergewaltigt haben.

Die 37-Jährige habe die Zivilklage am Donnerstag bei einem Bundesgericht in New York eingereicht, berichteten US-Medien wie der "Telegraph" übereinstimmend.

"Nach Jahren des Schweigens und der Dunkelheit bin ich endlich bereit, meine Geschichte zu erzählen", sagte die 37-Jährige in einer Mitteilung. Sie verlangt Schmerzensgeld und Schadensersatz in nicht genannter Höhe.

Der Musikmogul wies die Vorwürfe über seinen Anwalt Ben Brafman vehement zurück. Die Behauptungen seien "beleidigend und empörend", hieß es. Brafman bezeichnete die Klage als ein Geflecht "voller Lügen", das nur darauf abziele, den Ruf des Rappers zu schädigen und Geld einzuheimsen.