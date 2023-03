"Dreck reinigt den Magen": Fans feiern Schwesta Ewas Eklig-Video

Frankfurt am Main/Düsseldorf - Die Rapperin und selbsternannte "Mama-Bloggerin" Ewa Malanda (38) alias Schwesta Ewa hat wieder einmal eine Weisheit aus dem Alltag einer Mutter mit ihrer Community auf Instagram geteilt und dafür viel Applaus geerntet.

Das Kaugummi fällt auf den Boden, Mama Ewa hebt es auf, pustet zweimal drüber, dann darf sich die Kleine das gute Stück in den Mund stecken. "Dreck reinigt den Magen", lacht Ewa im Hintergrund.

Anschließend sieht man Töchterchen Aaliyah (4), wie sie an einem uralten, reichlich eklig aussehenden Kaugummi-Automaten eine der süßen Kugeln zieht.

"Also, wenn Du sie kennst, dann zieh' Dir das Video rein, wenn nicht, dann - mimimimi - meckere woanders", fährt Ewa fort.

Jedenfalls trifft sie mit ihrer Art der bodenständigen Erziehung genau den Nerv ihrer Community.

"Drei-Sekunden-Regel ist Standard", "so und nicht anders, wir wurden doch damals nicht anders groß gezogen" oder "genau so, übertriebene Hygiene macht krank" heißt es unter anderem in der Kommentarspalte neben vielen Applaus-Emojis.

Wobei einigen Fans auffällt, dass in diesem Fall nicht nur der Boden ein Hygiene-Problem darstellen könnte, sondern noch etwas anderes.