Schock für Schwesta Ewa: Tochter mit lebensbedrohlicher Krankheit in Klinik

Völlig durch den Wind meldete sich Schwesta Ewa (40) am Montagmittag aus der Düsseldorfer Kinderklinik. © Montage: Instagram/schwestaewa

Am heutigen Montagmittag meldete sich die Rapperin sichtbar mitgenommen aus einer Düsseldorfer Kinderklinik. Wie ein angeschlagener, in den Seilen hängender Boxer richtete sie für einen kurzen Moment das Wort an ihre Follower.

In ihrem Statement stellte sie die Frage an ihre Community, ob ein Kind aus ebenjener bereits an Meningitis gelitten habe. Somit wurde auch direkt klar, was der Grund für den erneuten Krankenhausaufenthalt von Ewa-Tochter Aaliyah Jeyla (5) sein dürfte.

Aufgrund der Frage der Musikerin kann nämlich stark davon ausgegangen werden, dass die fünfjährige an einer Hirnhautentzündung erkrankt ist. Zwar wurde aus den Ausführungen Ewas nicht bekannt, wie früh die Krankheit bei ihrem Sprössling erkannt wurde und wie schwerwiegend der Grad der Erkrankung ist.

Nichtsdestotrotz ist mit einer Hirnhautentzündung keinesfalls zu spaßen. Wird diese nämlich insbesondere bei Kindern nicht früh genug erkannt, kann sie in häufigen Fällen sogar zum Tod führen. Dies wird Aaliyah Jeylas prominente Mama in Eigenrecherche sicherlich ebenfalls herausgefunden haben.

In ihrem kurzen Beitragstext ergänzte sie zudem einen deutlichen Hinweis auf ihre Gemütslage: "Was weißt du über Hirnhautentzündung? Ich habe so Angst!"