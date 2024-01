Schwesta Ewa feiert Geburtstag ihrer Tochter: Mit dieser Reaktion hätte sie nicht gerechnet

Frankfurt am Main - Wie schnell doch die Zeit vergeht! Das musste Schwesta Ewa (39) am heutigen Dienstag ein Mal mehr auf freudige - und vielleicht auch leicht wehmütige - Art und Weise am eigenen Leib erfahren. Denn ihre Tochter feierte bereits ihren fünften Geburtstag. Was sich der Rapperinnen-Nachwuchs zu diesem Anlass wünschte, ließ die stolze Mama jedoch aus allen Wolken fallen.