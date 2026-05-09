Angebliche Affäre zwischen Sarah Ferguson und P. Diddy enthüllt

London (Vereinigtes Königreich) - Das nächste brisante Gerücht erschüttert das britische Königshaus: Sarah Ferguson (66) soll über Jahre hinweg eine heimliche Romanze mit dem inzwischen verurteilten Rapper P. Diddy (56) gehabt haben.

Mehr als nur flüchtige Bekannte? Sean Combs (56) und Sarah Ferguson (66). © Montage: picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss, picture alliance/dpa/PA Wire | Doug Peters

Erst die enge Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), jetzt sogar eine Liebelei mit Sean "Diddy" Combs? Sarah Fergusons Skandal-Serie scheint nicht abzureißen.

Laut einem Bericht der britischen "Daily Mail" sollen die frühere Ehefrau von Ex-Prinz Andrew (66) und der gefallene Rap-Mogul in der Vergangenheit deutlich mehr als nur harmlose Bekannte gewesen sein - und das über viele Jahre hinweg.

Wie Royal-Autor Andrew Lownie sowie mehrere Quellen aus dem Umfeld der beiden gegenüber der Zeitung enthüllten, hätten die ehemalige Herzogin von York und der umstrittene Musiker, der vergangenes Jahr wegen mehrerer Sexualdelikte zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, im Jahr 2004 eine geheime "Freundschaft plus" begonnen.

Insidern zufolge soll sich das Paar jahrelang heimlich an den unterschiedlichsten Orten der Welt, unter anderem in Afrika und Europa, getroffen haben und dabei in hochpreisigen Luxus-Hotels abgestiegen sein.