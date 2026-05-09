Angebliche Affäre zwischen Sarah Ferguson und P. Diddy enthüllt
London (Vereinigtes Königreich) - Das nächste brisante Gerücht erschüttert das britische Königshaus: Sarah Ferguson (66) soll über Jahre hinweg eine heimliche Romanze mit dem inzwischen verurteilten Rapper P. Diddy (56) gehabt haben.
Erst die enge Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), jetzt sogar eine Liebelei mit Sean "Diddy" Combs? Sarah Fergusons Skandal-Serie scheint nicht abzureißen.
Laut einem Bericht der britischen "Daily Mail" sollen die frühere Ehefrau von Ex-Prinz Andrew (66) und der gefallene Rap-Mogul in der Vergangenheit deutlich mehr als nur harmlose Bekannte gewesen sein - und das über viele Jahre hinweg.
Wie Royal-Autor Andrew Lownie sowie mehrere Quellen aus dem Umfeld der beiden gegenüber der Zeitung enthüllten, hätten die ehemalige Herzogin von York und der umstrittene Musiker, der vergangenes Jahr wegen mehrerer Sexualdelikte zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, im Jahr 2004 eine geheime "Freundschaft plus" begonnen.
Insidern zufolge soll sich das Paar jahrelang heimlich an den unterschiedlichsten Orten der Welt, unter anderem in Afrika und Europa, getroffen haben und dabei in hochpreisigen Luxus-Hotels abgestiegen sein.
Sarah Ferguson soll ihre Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie zu Diddys Partys mitgebracht haben
"Fergie" und "Diddy" sollen sich dem Bericht zufolge im Jahr 2002 ausgerechnet auf einer Veranstaltung von Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell (64) in New York kennengelernt haben.
Besonders brisant: Die einstige Herzogin habe anschließend auch ihre beiden damals noch minderjährigen Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), zu den wilden Luxus-Partys des Rappers mitgenommen, heißt es.
Offiziell bestätigt sind die Behauptungen bislang nicht. Weder Sarah Ferguson noch P. Diddy haben sich öffentlich zu den Gerüchten geäußert.
Titelfoto: Montage: picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss, picture alliance/dpa/PA Wire | Doug Peters