Misshandelt, bedroht, benutzt: Ex-Freundin schildert das Leben mit P. Diddy

Zwischen 2007 und 2018 waren P. Diddy (55) und Cassie Ventura (38) ein Paar. © ANGELA WEISSAFP

Am Dienstag trat die 38-Jährige, hochschwanger mit ihrem dritten Kind, in den Zeugenstand.

Wie Page Six berichtete, sagte sie unter Tränen aus, dass ihr der Rapper eine geladene Waffe gab – während sie unter dem Einfluss von Drogen stand und auf dem Weg in einen Club war.

"Ich erinnere mich nur, dass wir Pilze genommen hatten, und ich war richtig high. Mir wurde die Waffe gegeben, damit ich sie in meiner Tasche aufbewahre, aber ich hatte die ganze Zeit panische Angst, dass sie losgeht", so Ventura.

Zudem gab sie an, dass Diddy mehrere Handfeuerwaffen in seinen Häusern in den US-Metropolen Los Angeles, New York, Miami und Alpine aufbewahrt habe.

Die Schwangere fügte hinzu: "Die Waffen wurden ab und zu herausgeholt. Ich hatte immer das Gefühl, dass es eine Art Einschüchterungstaktik war. Ich wusste nie, zu welchem Zweck."