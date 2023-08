Sebastian "El Hotzo" Hotz hat Bitte an seine Hater: "Streng dich an!"

Hamburg/Berlin - Der Satiriker Sebastian "El Hotzo" Hotz (27) hat bei der Lesung seines Debütromans "Mindset" in Hamburg auch über Hasskommentaren im Netz gesprochen.

Der Satiriker Sebastian Hotz alias "El Hotzo" (27) hat in diesem Jahr seinen Debütroman veröffentlicht. © TAG24

Vor allem mit Blick auf die Rezensionen zu seinem neuen Buch habe er sich kürzlich noch einmal mit seinen Hatern auseinandergesetzt. Dafür habe er sich ganz bewusst die Ein-Stern-Rezensionen bei Amazon durchgelesen und sei dabei durchaus überrascht gewesen.

"Aus meinem Namen kann man sehr viele Wortwitze machen", erklärte El Hotzo während der Lesung auf dem diesjährigen "MS Dockville"-Festival in Hamburg-Wilhelmsburg.

"Man kann daraus einen klassischen 'Rotz' machen, einen 'Klotz'. Man kann aus 'El Hotzo' auch 'El F*tzo' machen - was okay ist. 'El Hetzo' ohnehin klasse", schlug er augenzwinkernd vor.

Doch in der Kommentarspalte der schlechtesten Rezensionen habe er eben gerade solche Wortschöpfungen nicht gefunden. "Die Rezensionen waren voller: 'El Linko' - was kein Wortspiel ist. Bitte streng dich an!", bat er seine Hater daher eindringlich.

Ganz besonders beeindruckt habe ihn dann aber doch noch die Beschimpfung "'El Bolschewisto' - weil es ist so seltsam spezifisch", so Sebastian Hotz.