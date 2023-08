19.08.2023 08:40 MS Dockville startet mit ersten Highlights: "Freiheit, Freunde und Spaß!"

Am Freitag hat das MS Dockville in Hamburg seine Tore geöffnet - und das bei strahlendem Sonnenschein! Die meisten Besucher zog es am Abend zu den Giant Rooks.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Am Freitag hat das MS Dockville in Hamburg offiziell seine Tore geöffnet - und das bei strahlendem Sonnenschein! Der Satiriker Sebastian "El Hotzo" Hotz (27) war der erste Act auf der "Nest"-Bühne. © TAG24/Franziska Rentzsch Nach einem verregneten Festival-Sommer konnten Besucher und Camper bei ihrer Anreise am Freitagmittag in Wilhelmsburg getrost auf die Gummistiefel verzichten. Im Gegenteil: "Bitte cremt Euch gut ein!", bat der Satiriker Sebastian "El Hotzo" Hotz (27) seine Zuhörer zum Ende seiner Lesung auf der "Nest"-Bühne. Er hatte das Festival als erster Act eröffnet und dabei seinen Debütroman "Mindset" vorgestellt. Viele zog es anschließend zum "Butterland", wo der 19-jährige Musiker Berq auch unveröffentlichte Songs performte. Nach ihm waren Apollo Sissi und Prisma auf der Stage zu sehen. Hamburg Kultur & Leute Sternschnuppen und Salsa-Beats: Das geht am Wochenende in Hamburg! Insgesamt werden an diesem Wochenende 180 Künsterinnen und Künstler auf den zwölf Bühnen des Festivalgeländes erwartet. Der wohl bekannteste Name auf dem Line-up ist in diesem Jahr Danger Dan, der als Headliner für Sonntagabend angekündigt wurde. Doch auch Schmyt, 070 Shake, Girl in Red, Giant Rooks und Monolink gehören zu den bekannteren Acts an diesem Wochenende. Der Musiker Berq performte auch unveröffentlichte Songs Der Musiker "Berq" machte auf der Bühne "Butterland" auf dem Festivalgelände des MS Dockville den Anfang. © Georg Wendt/dpa Die meisten Festivalbesucher zog es am Abend zu den Giant Rooks Linda (31, v.l.n.r.), Elli (28), Josie (31) freuten sich vor allem auf die "Giant Rooks" und "Danger Dan". © TAG24/Franziska Rentzsch Unter den 60.000 erwarteten Zuschauern an diesem Wochenende, sind auch wieder rund 10.000 Camper. Zu ihnen gehört auch die 31-jährige Josie, die schon zum vierten Mal beim "MS Dockville" dabei ist und für ihre Freundinnen Linda (31) und Elli (28) kurzerhand Tickets mitgebucht hat. Für sie bedeutet das Festival "Freiheit, Freunde und Spaß", wie sie TAG24 erklärte. Außerdem fühle sie sich in der Location, die vor allem mit ihrem Elbblick punkten kann, einfach nur wohl: "Weil ich Hamburgerin bin und jetzt in Berlin wohne und das ein Stück Heimat für mich ist." Hamburg Kultur & Leute Festival mit Hafenromantik: MS Dockville startet mit diesen Acts und bei bestem Wetter! Am meisten freuen sich die Mädels auf Headliner Danger Dan und die Giant Rooks - die zuletzt dank TikTok und gemeinsam mit der Band AnnenMayKantereit einen echten Welthit landen konnten. Vor ihrer Bühne versammelten sich am späten Abend wohl auch deshalb die allermeisten Fans – und die wurden nicht enttäuscht. Denn neben der Live-Version zu "Tom's Diner" gaben Giant Rooks schon mal ein paar Hörproben von ihrem bald erst finalisierten zweiten Album. Tagestickets für Samstag und Sonntag bekommt ihr ab 74 Euro, das Zweitages-Ticket gibt es ab 129 Euro - und zwar online.

