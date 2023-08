"El Hotzo" über ungewollte AfD-Parallele: "Echt unangenehm für mich"

Sebastian "El Hotzo" Hotz (27) stellte auf dem MS Dockville in Hamburg seinen neuen Roman "Mindset" vor. © TAG24

Bei Instagram und Twitter/X hat Sebastian Hotz knapp zwei Millionen Follower. Kein Wunder also, dass Hunderte Festivalbesucher schon wenige Minuten nach dem offiziellen Startschuss in Wilhelmsburg zur "Nest"-Bühne pilgerten, um "El Hotzo" einmal live zu sehen.



Der freute sich sichtlich über die vollen Reihen und erklärte: "Ich habe jetzt meinen absoluten Traumjob. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hier vor Euch zu sitzen."

Und weiter: "Aber ich finde Arbeiten trotzdem scheiße. Es macht trotzdem irgendwann keinen Spaß. Und ob Du jetzt Witze produzierst oder Dampfturbinen verkaufen musst, die Machtstrukturen sind überraschend und erschreckend gleich."

Dabei hätte es für "El Hotzo" auch in eine ganz andere Richtung gehen können: Nach dem Abitur entschied er sich für ein Duales Studium, studierte BWL und machte dabei eine Ausbildung zum Industriekaufmann.

Darauf sei er heute auch ein bisschen stolz, wie der 27-Jährige bei der Lesung verriet. "Denn in so einem Medienumkreis, in dem ich mich bewege, ist eine richtige Ausbildung - etwas, das kein Volontariat bei 1Live ist - so ein richtiges Angeberding."

Bekannt machten den Wahlberliner aber seine meist zynischen Textzeilen in den sozialen Medien. "Mindset" ist nun sein erster Roman.

Und obwohl er erst in diesem Jahr erschienen ist, hätte sich Sebastian Hotz rückblickend wohl lieber einen anderen Namen für seinen Hauptcharakter darin ausgesucht ...