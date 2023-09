Sebastian Fitzek im Interview: "Mein Leben wäre nicht so verlaufen, wenn..."

Hamburg/Berlin - Sebastian Fitzek (51) ist Bestseller-Autor und entführt die Leser mit seinen Büchern in die dunkle Welt der Psychothriller. Doch kann der Schriftsteller aus dem Stegreif Geschichten erzählen? TAG24 hat ihn gefragt.

Beim diesjährigen Deutschen Radiopreis verriet uns Autor Sebastian Fitzek (51), wie er dazu kam, Psychothriller zu schreiben. © Christian Charisius/dpa

Fast selbstverständlich, dass Sebastian Fitzek, der nach seinem Jurastudium erst mal eine Karriere bei diversen Radiosendern einschlug, als Laudator zum Deutschen Radiopreis in Hamburg geladen wurde. Der Autor durfte den Sieger der Kategorie "Beste Reportage" verkünden.

TAG24 hat ihn noch vor der Gala am roten Teppich getroffen und gefragt, wie ein klassischer Psychothriller im Setting einer solchen Preisverleihung aussehen könnte.

"Die Psychothriller, die ich gerne schreibe und lese, spielen immer zwischen Wahn und Wirklichkeit. Wahrscheinlich würde ein Laudator eine Laudatio vorlesen müssen, die ihm in einem Umschlag gereicht wird. Er würde darin dann wahrscheinlich etwas lesen wie: 'Wenn du jetzt etwas falsch machst ... In dieser Sekunde ist eine Waffe auf dich gerichtet oder auf jemanden im Publikum. Für wen entscheidest du dich? Sag jetzt A oder B.' Ja, genau. Ungefähr so könnte ich mir das vorstellen."

Glücklicherweise fand dieses Szenario nur im Kopf des 51-Jährigen und nicht wirklich auf der Bühne statt. Etwas gruselig war sein Auftritt dennoch: Die Regie hatte den Einzug des Laudators in den Saal mit Rauchwolken und mystischer Musik dramatisch untermalt.