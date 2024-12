Sebastian Fitzek mit ernsten Worten: "Leben in einer sehr schwierigen Welt"

Leipzig - Was, wenn die eigentlich so besinnliche Vorweihnachtszeit zur ganz persönlichen Hölle wird und der freudebringende Kalender zur Horrorprüfung? Niemand Geringeres als Deutschlands erfolgreichster Autor für Psychothriller, Sebastian Fitzek (53), geht dieser Frage in seinem neuesten Buch auf die Spur. Jedoch gleicht seine Arena-Tour in Leipzig eher einem Unterhaltungsprogramm als einem Schauerspiel.