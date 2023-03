Segelyacht von "Santiano"-Pete in Kieler Bucht gesunken! Retter bergen Sänger und Frau aus Wasser

Kiel - Die Seenotretter der Station Laboe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben am Freitagnachmittag den " Santiano "-Sänger Pete Sage und seine Frau nach dem Untergang ihrer Yacht in der Kieler Bucht gerettet .

Anschließend seien die beiden Geretteten sicher an Land gebracht worden. Die Segler waren laut Mitteilung den Umständen entsprechend wohlauf, wurden aber sicherheitshalber in Laboe an einen Rettungswagen übergeben.

Pete und seine Frau hatten sich glücklicherweise auf ein Dingi (kleines Beiboot) retten können, das 300 Meter vom Unglücksort entfernt in der See trieb. Und das bei starkem Wind bis sieben Beaufort (bis zu 54 Kilometer pro Stunde).

Seit Jahren schon unterstützen "Santiano" die Seenotretter finanziell. Auf ihren Konzerten werden Spenden gesammelt, die wiederum von der Band großzügig aufgerundet werden, freute sich die DGzRS zuletzt in einer Mitteilung.

Am 11. Januar 2023 überreichten Björn Both und Pete Sage in Langballigau 5000 Euro an den Vormann der Freiwilligen-Station Oliver Bohn und DGzRS-Geschäftsführer Nicolaus Stadeler.

Die Shanty Rocker von "Santiano" stehen nun schon seit 2011 gemeinsam auf der Bühne. Pete war zuvor lange als Begleitmusiker - unter anderem auch von Marius Müller-Westernhagen - tätig.