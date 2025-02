"Sehr krank": Musik-Legende Phil Collins spricht über gesundheitliche Probleme

Großbritannien - Ein neues Interview mit Phil Collins (74) lässt aufhorchen. Im Gespräch erzählt die Genesis-Legende über gesundheitliche Probleme und eine fehlende Motivation, wieder in die Musikwelt zurückzukehren.

Sänger Phil Collins (74) begeisterte bei Konzerten mit seiner markanten Stimme. Durch gesundheitliche Probleme muss er mittlerweile kürzertreten. (Archivbild) © ERWIN SCHERIAU/APA /AFP

"Ich denke immer, ich sollte nach unten ins Studio gehen und sehen, was passiert. Aber ich bin nicht mehr hungrig danach. Die Sache ist die, ich war krank, ich meine sehr krank...", berichtet Collins der britischen Musikzeitschrift "Mojo".

Der Popstar erlitt nach einer Wirbelsäulenverletzung im Jahr 2007 einen schweren Nervenschaden, kann sich bis heute nur schwer bewegen und ist auf einen Gehstock angewiesen. Seine Abschiedsshows 2022 musste er im Sitzen performen.

Auch das Schlagzeugspielen ist fast unmöglich. "Ich würde es so gern, aber ich kann mit meiner Hand kaum noch einen Drumstick halten", erklärte Collins vor seiner letzten Tournee.

In der Doku "Phil Collins: Drummer First" ging er dann noch konkreter darauf ein, was es überhaupt bedeutet, einer im Alter von fünf Jahren entwickelten Leidenschaft nicht mehr nachgehen zu können. "Ich muss das erst noch etwas sacken lassen. Ich habe mein ganzes Leben lang Schlagzeug gespielt. Dass ich das plötzlich nicht mehr kann, ist ein Schock."