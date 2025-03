Seit 17 Jahren verheiratet: "Bergdoktor" Hans Sigl verrät Ehe-Geheimnis

Hans Sigl (55) und seine Frau Susanne (52) sind seit 17 Jahren verheiratet. © Peter Kneffel/dpa

"Bei uns kann es auch laut werden. Ich finde, Streit ist ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung. Dem gehen wir nicht aus dem Weg", sagte der 55-Jährige gegenüber "Gala im TV".

Und Sigl hatte auch noch einen Tipp für die Männerwelt parat. "Im falsch verstandenen Feminismus wäre es jetzt so gesprochen, dass es einen magischen Satz gibt, den ich den Männern ans Herz lege", sagte er. "Der Mann lebt gut mit dem Satz: 'Schatz, du hast recht.'"

Sigl lernte seine Frau kenne, als diese sich noch in festen Händen befand. Susanne war mit Musiker und Songwriter Hubert Kah (64) verheiratet.

"Am Ende waren die Gefühle aber so stark, dass wir diese große Liebe leben wollten", sagte Sigl später in einem Gespräch mit "Bunte".

Das Paar lebt seither in einer großen Patchwork-Familie zusammen.