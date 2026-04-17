Seit Corona kennt ihn jeder: Virologe Hendrik Streeck und sein Mann freuen sich über erstes Baby

Bonn/Berlin - Der Virologe und CDU -Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck (48) und sein Ehemann Paul Zubeil (50) sind Eltern eines Sohnes geworden.

Hendrik Streeck (48, l.) und sein Mann Paul Zubeil (50) posieren auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025. © Fabian Sommer/dpa

"Ja, wir können bestätigen, dass wir Eltern geworden sind", sagte Streeck der Zeitschrift "Bunte". "Plötzlich ist da noch einmal ein ganz neuer Sinn in unserem Leben", zeigte sich der frischgebackene Vater glücklich.

Nach Angaben der "Bunten" wurde das Kind im US-Bundesstaat Idaho geboren, wo sich das Paar derzeit noch aufhalte, um die Ausstellung des Reisepasses für seinen Sohn abzuwarten.

Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Bonn und war während der Corona-Pandemie Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung.

Bei der Bundestagswahl 2025 gewann er als CDU-Direktkandidat den Wahlkreis Bonn und ist seit März 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Im Mai 2025 wurde er zudem zum Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt.