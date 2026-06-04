Klaus Wowereit findet klare Worte: "Da waren wir schon mal weiter"

Berlin - Berlins früherer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (72) sieht 25 Jahre nach seinem öffentlichen Coming-out zum Teil eine Rückwärtsentwicklung bei der Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben.

Klaus Wowereit (72), Berlins früherer Regierender Bürgermeister, sieht die gesellschaftliche Entwicklung kritisch. © Soeren Stache/dpa

"Es gibt Fortschritte, vor allem im rechtlichen Bereich. Gleichzeitig sehen wir aber auch gesellschaftliche Rückschritte", sagte Wowereit in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Man hat den Eindruck, dass es auch wieder zunimmt mit Intoleranz, Anfeindungen und Übergriffen. Das ist auch in einer toleranten Stadt wie Berlin ein großes Problem", sagte Wowereit weiter.

Als Gesellschaft müsse man aufpassen, dass man diese Formen von Diskriminierung und Hass nicht zulasse. "Da waren wir schon mal weiter. Die Intoleranzen sind nicht weg, sondern werden teilweise geschürt und verstärkt. Das ist eine Entwicklung, die man sehr ernst nehmen muss."

Es gebe Ängste in Teilen der Gesellschaft, die politisch instrumentalisiert würden von bestimmten Parteien. Hinzu kämen kulturelle und religiöse Prägungen in Gruppen, in denen Intoleranz teilweise noch verankert sei, sagte Wowereit.