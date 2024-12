Fans sind sich sicher: Justin Bieber schickt seiner Ex Selena Gomez geheime Botschaft!

Justin (30) und Hailey Bieber (28) sind seit fünf Jahren verheiratet. © Screenshot/Instagram/@justinbieber

Am Montag teilte der "Baby"-Sänger auf Instagram ein Foto mit seiner Frau Hailey Bieber (28).

Doch wie Page Six berichtete, sind Fans überzeugt, dass der Song, den er dem Bild unterlegte, eine Nachricht an Selena sei!

Es handelte sich um den emotionalen Titel "All My Ghosts" von Lizzy McAlpine – ein Lied über süße Erinnerungen an eine frühere Beziehung, die scheinbar nicht ganz losgelassen werden kann.

Bestimmte Textzeilen ließen die Fans aufhorchen: "Ich kann es jetzt sehen, die Hochzeit des Jahres / Ich kann es jetzt sehen, er steht da oben und wischt sich die Tränen ab."