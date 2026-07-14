Hängt da etwa der Haussegen schief? Selena Gomez Mutter erntet nach Aussage heftige Kritik

Los Angeles - Nanu, was ist denn zwischen Selena Gomez (33) und ihrer Mutter Mandy Teefey (50) los? Ein jüngst veröffentlichter Social-Media-Beitrag der 50-Jährigen heizt derzeit die Gerüchteküche in Hollywood ordentlich ein. Der Grund: Fans werfen Teefey vor, ihre berühmte Tochter im Netz bloßzustellen.

Ein Beitrag über Selena Gomez (33) und ihre 20 Jahre jüngere Schwester Gracie sorgt auf Instagram derzeit für Wirbel. © Screenshot/Instagram/mandyteefey

"Meine größten Erfolge – ob sie mich nun lieben oder nicht. Sie sind einfach die Coolsten. Eines Tages werden sie sehen, was für eine starke Frau ich bin, und mich genauso lieben, wie ich sie liebe", schrieb die 50-jährige Filmproduzentin auf ihrem Instagram-Account und ließ damit so manchen Follower verdutzt zurück.

Besonders Aufsehen erregte jedoch ein ganz bestimmter Kommentar von Teefey: "Ich bin einfach nur Mama. Die niemals aufgibt, selbst wenn sie mich in den Müll werfen". Anbei fügte sie Bilder ihrer Töchter Selena und Gracie (13) hinzu. Ein Seitenhieb gegen ihren Nachwuchs?

Wenn es nach einigen Instagram-Nutzern geht, dann auf jeden Fall. Während die einen der 50-Jährigen zustimmten, kritisierten andere User wiederum das Verhalten der zweifachen Mutter.

"Was soll das, Mandy? Wenn du Probleme mit ihnen hast, solltest du das nicht in den sozialen Medien posten. Die Leute werden es aus dem Zusammenhang reißen und Selena weiterhin hassen", schrieb eine Userin. Statt den Vorwurf zu ignorieren, ging die Filmproduzentin zum Angriff über.

"Mädchen. Das ist so ein typischer 'Mütter sind nicht cool'-Witz." Neben ihren fragwürdigen Kommentaren sorgten vor allem gespickte Zitate und Memes zwischen den Bildern ihrer Töchter für ordentlich Verwunderung.