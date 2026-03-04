"Verdammt kompliziert": Selena Gomez teilt emotionalen Einblick in ihre psychische Krankheit

USA - Schauspielerin Selena Gomez (33) und ihr Mann Benny Blanco (37) zeigten sich ungewöhnlich offen: So gehen sie mit der Krankheit der 33-Jährigen um.

Selena Gomez (33) teilt private Einblicke in ihren Alltag mit ihrer Krankheit. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die "Who Says"-Interpretin war in der jüngsten Folge des Podcasts "Friends Keep Secrets" ihres Mannes zu Gast. In dem Gespräch teilte der frühere Disney-Star, wie sie mit ihrer psychischen Erkrankung umgeht.

Denn Gomez kämpft mit einer bipolaren Störung und beschrieb diese selbst als "verdammt kompliziert". Sie erklärte, dass sie mittlerweile mit mehreren Therapeuten zusammenarbeite und bereits vier verschiedene Reha-Aufenthalte hinter sich habe.

Blanco ergänzte, dass seine Frau zeitweise "manische" Phasen habe und teilweise selbst nicht gewusst habe, was das sei.

"Oft merkt sie es erst im Nachhinein, und manchmal erinnert sie sich nicht einmal daran, wenn es passiert. Es ist eine sehr heikle Sache, weil man während einer akuten Phase eigentlich nicht wirklich mit der Person darüber sprechen soll. Und selbst als wir uns kennengelernt haben, war sie extrem selbstreflektiert", so der Musikproduzent.

Die Schauspielerin selbst schäme sich nicht für ihre manischen Episoden. Sie habe gelernt, damit umzugehen und erkenne mittlerweile schneller, wenn es wieder so weit komme.