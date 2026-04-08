Neuer Name? Selena Gomez nennt sich selbst "Mrs. Blanco"
USA - Im vergangenen September gaben sich Schauspielerin Selena Gomez (33) und Produzent Benny Blanco (38) das Ja-Wort. Nun bezeichnete sich die "Who Says"-Sängerin selbst als "Mrs. Blanco".
In einem Instagram-Post gewährte die 33-Jährige vor wenigen Tagen intime Einblicke in ihr Eheleben und bezeichnete sich dabei als Frau Blanco.
Die Reihe privater Aufnahmen zeigte unter anderem ein Selfie des Paares beim gemeinsamen Kochen. Ein weiteres Bild zeigte ein Holzschneidebrett, auf dem das Bild des Musikproduzenten eingraviert war. Auf einem anderen Foto posierten sie zusammen, während die Sängerin ihre Hand auf die Brust ihres Mannes legte.
Schon wenige Wochen zuvor hatte Gomez anlässlich des Geburtstags von Blanco private Einblicke gegeben, darunter auch einige Schnappschüsse ihrer Hochzeit in der US-Stadt Santa Barbara.
In einer Folge des "Friends Keep Secrets"-Podcasts erinnerte sich das Paar zudem an seinen großen Tag. Blanco verriet, dass er fest entschlossen gewesen sei, sich zusammenzureißen und nicht emotional zu werden - doch dieser Plan scheiterte, als seine Frau den Gang zum Altar entlangging.
"Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass wir, als ich oben ankamen, einfach die Fassung verloren haben", fügte Gomez hinzu.
Titelfoto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa