Neuer Name? Selena Gomez nennt sich selbst "Mrs. Blanco"

USA - Im vergangenen September gaben sich Schauspielerin Selena Gomez (33) und Produzent Benny Blanco (38) das Ja-Wort. Nun bezeichnete sich die "Who Says"-Sängerin selbst als "Mrs. Blanco".

Selena Gomez (33) bezeichnete sich in einem Instagram-Post selbst als "Mrs. Blanco". © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

In einem Instagram-Post gewährte die 33-Jährige vor wenigen Tagen intime Einblicke in ihr Eheleben und bezeichnete sich dabei als Frau Blanco.

Die Reihe privater Aufnahmen zeigte unter anderem ein Selfie des Paares beim gemeinsamen Kochen. Ein weiteres Bild zeigte ein Holzschneidebrett, auf dem das Bild des Musikproduzenten eingraviert war. Auf einem anderen Foto posierten sie zusammen, während die Sängerin ihre Hand auf die Brust ihres Mannes legte.

Schon wenige Wochen zuvor hatte Gomez anlässlich des Geburtstags von Blanco private Einblicke gegeben, darunter auch einige Schnappschüsse ihrer Hochzeit in der US-Stadt Santa Barbara.