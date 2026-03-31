Selena Gomez leidet an psychischer Krankheit: Hier gibt sie Einblick in ihr Leben damit
USA - Vor wenigen Wochen sprach Schauspielerin Selena Gomez (33) offen über ihre Diagnose einer bipolaren Störung - nun gab sie weitere Einblicke in ihren Umgang damit.
Schon vor sechs Jahren hatte die 33-Jährige ihre Erkrankung öffentlich gemacht. In einer aktuellen Episode des Podcasts "Friends Keep Secrets" ihres Ehemanns Benny Blanco (38) berichtete sie über den langen Weg, der zu ihrer Diagnose geführt hatte.
Blanco fragte seine Frau, ob sie schon vor der Diagnose vermutet habe, dass sie bipolar sei.
"Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich glaube, ich wurde zunächst falsch diagnostiziert. Viele Leute haben Vermutungen angestellt - und ich hatte bereits mit mehreren Therapeuten gesprochen", erklärte Gomez.
Die "Who Says"-Interpretin ergänzte, dass es ihr schwerfalle, über solche Themen zu sprechen - alles sei sehr komplex.
Um sicherzugehen, dass man tatsächlich an einer bipolaren Störung oder jeglicher anderen psychischen Erkrankung leidet, müsse man mit vielen Fachleuten sprechen, betonte Gomez. Wichtig sei es, nicht aufzugeben.
"Ich bin so dankbar, dass ich vier verschiedene Reha-Einrichtungen besucht habe, denn das hat mir geholfen, alles besser zu verstehen", sagte Gomez.
Selena Gomez lebt seit ihrer Diagnose freier und bewusster
Ehemann Benny Blanco erklärte weiter, dass seine Frau manchmal manische Episoden erlebe, ohne dass sie es selbst merke. Eine manische Episode ist eine psychische Ausnahmesituation, die sich durch eine extrem gehobene oder gereizte Stimmung, massiv gesteigerten Antrieb und ein überhöhtes Selbstwertgefühl auszeichnet.
"Sie merkt erst währenddessen, dass sie eine Episode hat, und manchmal erinnert sie sich nicht einmal daran, während es passiert. Es ist so eine heikle Sache, weil man technisch gesehen nicht mit der Person darüber sprechen sollte, während sie tief drinsteckt", fuhr er fort.
Die Sängerin sagte: "Ich bin stolz darauf, dass ich einige manische Momente habe. Ich schäme mich überhaupt nicht, denn inzwischen erkenne ich sie schneller."
Seit der Diagnose lebe Gomez nach eigenen Angaben deutlich freier und bewusster.
Eine bipolare Störung ist eine ernsthafte psychische Erkrankung, bei der Stimmung und Aktivität stark schwanken können. Früher war sie als manisch-depressive Erkrankung bekannt.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa