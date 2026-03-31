Selena Gomez leidet an psychischer Krankheit: Hier gibt sie Einblick in ihr Leben damit

USA - Vor wenigen Wochen sprach Schauspielerin Selena Gomez (33) offen über ihre Diagnose einer bipolaren Störung - nun gab sie weitere Einblicke in ihren Umgang damit.

Selena Gomez (33) lebt seit mehreren Jahren mit einer bipolaren Störung. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Schon vor sechs Jahren hatte die 33-Jährige ihre Erkrankung öffentlich gemacht. In einer aktuellen Episode des Podcasts "Friends Keep Secrets" ihres Ehemanns Benny Blanco (38) berichtete sie über den langen Weg, der zu ihrer Diagnose geführt hatte.

Blanco fragte seine Frau, ob sie schon vor der Diagnose vermutet habe, dass sie bipolar sei.

"Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich glaube, ich wurde zunächst falsch diagnostiziert. Viele Leute haben Vermutungen angestellt - und ich hatte bereits mit mehreren Therapeuten gesprochen", erklärte Gomez.

Die "Who Says"-Interpretin ergänzte, dass es ihr schwerfalle, über solche Themen zu sprechen - alles sei sehr komplex.

Um sicherzugehen, dass man tatsächlich an einer bipolaren Störung oder jeglicher anderen psychischen Erkrankung leidet, müsse man mit vielen Fachleuten sprechen, betonte Gomez. Wichtig sei es, nicht aufzugeben.

"Ich bin so dankbar, dass ich vier verschiedene Reha-Einrichtungen besucht habe, denn das hat mir geholfen, alles besser zu verstehen", sagte Gomez.